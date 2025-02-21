直擊／《Pokémon GO》人潮爆！玩家搭帳篷集體野外開戰

記者蘇晟彥／新北報導

《Pokémon GO》21 至 23 日 在新北大都會公園舉辦「Pokémon GO Tour：合眾地區」，是睽違6年在新北市舉辦大型活動，在開幕首日就吸引超過上千訓練家共襄盛舉。對此，現場湧進超多玩家，不僅有國外的遊客一起抓寶，更出現「集體野戰」直接在場地中間搭帳篷抓寶，讓不少民眾直呼，「寶可夢GO真的是台灣奇蹟！」

▼有民眾直接在場地中間搭帳篷「野外開戰」。（圖／記者蘇晟彥攝）



睽違六年，新北市政府再度與《Pokémon GO》合作，舉辦「Pokémon GO Tour：合眾地區」活動，境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」也將在傳說團體戰中首次登場，吸引不少玩家到現場朝聖。本次會場以「四季」作為主題，在會場將有春夏秋冬四個季節的大型裝置藝術，當然「皮卡丘見面會」也將在特定時間出現，玩家可以面對面跟皮卡丘最近距離接觸。

這次活動中販售Go Tour 主題T-shirt，也是玩家狙擊的目標，從早上開始就超多訓練家排隊搶買，但人潮太踴躍一下就賣光，讓不少玩家哀嚎「真的買不到」；而由於這次選在新北市大都會公園，所以人潮並沒有想像中的擁擠，但整體人數也超過千人，齊聚在一起抓寶的情況也令不少原本只是來運動的民眾直喊，「怎麼那麼多人」，此外，這次也觀察到出現不少外國訓練家、甚至有人「搭帳篷」在會場野外戰鬥，看起來十分愜意。

▼許多玩家一大早就到現場搶買Go Tour 主題T-shirt。

對此，在會後Pokémon GO團隊負責人資深副總裁吳友軒、Niantic公司總監許世婉接受訪問時表示，目前沒辦法透露到場的人數，外國訓練家佔的比例也無法說，但從早上就看到人龍在排隊買周邊、也看到很多外國的遊客到這裡抓寶，團隊都感到十分開心。團隊成員也透露，除了歷年來就有很多日本旅客外，也看到韓國的遊客數量變多，自己從日本過來時航班都已經爆滿，附近酒店也都訂滿，十分感謝玩家的支持。

而針對傳聞「Niantic將被出售給沙國」，官方也表示目前都是在傳聞階段，所以也沒辦法針對此事回答。對於《Pokémon GO》一直舉辦很多大型活動，就是想要吸引玩家走到戶外、與朋友互動，而且台灣一直是重要的市場，未來也會有更多活動舉辦，請大家期待。

最後，被問到台灣好像有非常多「老訓練家」在抓寶，吳友軒也分享，自己父母都是台灣人、直至今日都是熱情玩家，像在遊戲上市後，自己爸爸就會到處散步、抓寶，健康有顯著改善，這一直是這個遊戲吸引玩家的地方，甚至還有自己8歲兒子教爺爺打道館的溫馨畫面，有這種情感的交流非常可貴。