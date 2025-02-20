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《新楓之谷》暱稱拍賣上線：歷史人物、動漫、實況主ID全都有

記者楊智仁／綜合報導

由 Nexon 發行，臺灣 2005 年由遊戲橘子公司代理《新楓之谷》是不少玩家們的童年回憶，而在最新的「紅月之森」一系列內容中，台服公開實裝「暱稱拍賣」的功能受到討論，玩家可透過楓點競標獲取自己想要的 ID。

▼楓之谷「暱稱拍賣」的功能上線。（圖／翻攝自官網）▲▼楓之谷。（圖／翻攝自官網）

「暱稱拍賣」其實早在 2023 年韓國《楓之谷》就推出過這個功能，如今正式在台服亮相，玩家進入拍賣場後掛上角色，用楓葉點數展開拍賣與競標，第一波為「官方販售」（2 月 26 日～3 月 11 日），第二波是「玩家拍賣」（3 月 12 日至 3 月 31 日），如今官方已公告出每天要上架的 ID，暱稱可謂五花八門。

ID 涵蓋的範圍相當廣，有「1 月 1 日 - 12 月 31 日」的完整日期名稱，歷史人物「二第、三姓家奴、山本五十六、水淹七軍、孔子、成吉思汗、周公瑾、亞歷山大、曹丞相...」，網路梗「穿過我的 88、一代一代一代、太神啦、OOOOO」，名人「王力宏、王建民、北投金城武、台灣南柱赫、張嘉航、李知恩我婆」，動漫「柯南、第四代火影、進擊的巨人」。儘管名稱應有盡有，但也有網友質疑，官方拿名字出來賣是否會觸犯版權問題。

▲▼楓之谷。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：新楓之谷

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