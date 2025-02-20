ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「唐吉訶德」達成全日本制霸　排隊人潮爆炸網驚：以為是動漫展

記者楊智仁／綜合報導

「唐吉訶德」是日本知名連鎖折扣店，便宜東西多是許多人逛街採買的好選擇之一，而在日本唯一沒有唐吉訶德門市的都道府縣為高知縣，如今「唐吉訶德」高知店於 2 月 18 日盛大開幕，這也讓唐吉訶德實現「日本全國制霸」壯舉，47 個都道府縣皆設有門市，開幕當天大排長龍等待進場，網友們也笑稱這個人潮彷彿是動漫展、東京巨蛋演唱會進場前的畫面。

▼「唐吉訶德」高知店開幕。（圖／翻攝自@hitoshi_CHAGA推特）▲▼唐吉訶德。（圖／翻攝自推特）

唐吉訶德自 1989 年 3 月 在東京開設第一家店舖 「唐吉訶德府中店」 以來，便積極拓展全國版圖，至今遍布日本 46 個都道府縣，唯獨高知縣遲遲未設店成為最後的「空白區域」。如今，隨著高知店開幕，唐吉訶德正式完成全國佈局，成為日本真正意義上「全國性連鎖折扣商店」，開幕當天，早早就有超過 800 人在店外大排長龍等待進場。

▲▼唐吉訶德。（圖／翻攝自推特）

店內推出許多高知縣限定商品，包含高知當地吉祥物聯名的 T 恤、針對愛喝酒的高知縣民，特別規劃 1500 種酒類（比同等規模的唐吉訶德店鋪 多出約 200 種）、店內共聘請約 150 名兼職員工，全員皆為高知縣在地居民，進一步強化當地就業機會。開幕消息也登上日本推特熱搜。

關鍵字：唐吉訶德

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大罷免賴清德將「大登場」？王世堅嗆柯建銘：總統隱忍有限度

推薦閱讀

「唐吉訶德」達成全日本制霸　排隊人潮爆炸網驚：以為是動漫展

Ubisoft《虹彩六號》新作白色情人節登場

10年神遊《鋼彈群起》結束營運　玩家悲鳴：「無量大數」永存我心

外媒爆料《Pokémon GO》要出售！1146億天價賣給沙國電玩商

《派對咖孔明》真人電影4月上映　與司馬懿後裔展開音樂對決

任天堂宣布3月終止贈與「黃金點數」　網嘆：小確幸沒了

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人、侵權者遭重罰247萬

任天堂音響鬧鐘Alarmo確定在台發售　瑪利歐日正式開賣

《要塞英雄》賽事玩家作弊官方祭重罰　終生禁賽、支付和解金

《MF GHOST燃油車鬥魂》連載7年最終回！粉絲不捨期待動畫第三季

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「唐吉訶德」達成全日本制霸

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

《航海王 海賊無雙4》銷量破400萬

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

《葬送的芙莉蓮》開心遊台灣

外媒爆料《Pokémon GO》要出售

《獵人》格鬥遊戲確定7月上市

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

Ubisoft《虹彩六號》新作登場

沙特俱樂部建《聯盟戰棋》戰隊

最新新聞

「唐吉訶德」達成全日本制霸

Ubisoft《虹彩六號》新作登場

《鋼彈群起》宣布結束營運

外媒爆料《Pokémon GO》要出售

《派對咖孔明》真人電影4月上映

任天堂宣布3月終止贈與「黃金點數」

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

任天堂音響鬧鐘Alarmo確定在台發售

《要塞英雄》賽事玩家作弊官方祭重罰

《MFGHOST燃油車鬥魂》漫畫完結

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366