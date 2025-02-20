「唐吉訶德」達成全日本制霸　排隊人潮爆炸網驚：以為是動漫展

記者楊智仁／綜合報導

「唐吉訶德」是日本知名連鎖折扣店，便宜東西多是許多人逛街採買的好選擇之一，而在日本唯一沒有唐吉訶德門市的都道府縣為高知縣，如今「唐吉訶德」高知店於 2 月 18 日盛大開幕，這也讓唐吉訶德實現「日本全國制霸」壯舉，47 個都道府縣皆設有門市，開幕當天大排長龍等待進場，網友們也笑稱這個人潮彷彿是動漫展、東京巨蛋演唱會進場前的畫面。

▼「唐吉訶德」高知店開幕。（圖／翻攝自@hitoshi_CHAGA推特）

唐吉訶德自 1989 年 3 月 在東京開設第一家店舖 「唐吉訶德府中店」 以來，便積極拓展全國版圖，至今遍布日本 46 個都道府縣，唯獨高知縣遲遲未設店成為最後的「空白區域」。如今，隨著高知店開幕，唐吉訶德正式完成全國佈局，成為日本真正意義上「全國性連鎖折扣商店」，開幕當天，早早就有超過 800 人在店外大排長龍等待進場。

店內推出許多高知縣限定商品，包含高知當地吉祥物聯名的 T 恤、針對愛喝酒的高知縣民，特別規劃 1500 種酒類（比同等規模的唐吉訶德店鋪 多出約 200 種）、店內共聘請約 150 名兼職員工，全員皆為高知縣在地居民，進一步強化當地就業機會。開幕消息也登上日本推特熱搜。