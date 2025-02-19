ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《MF GHOST燃油車鬥魂》連載7年最終回！粉絲不捨期待動畫第三季

記者黃冠瑋／綜合報導

頭文字D續作《MF GHOST燃油車鬥魂》（MFゴースト））漫畫於17日正式宣告完結，結束長達７年半的連載。同時官方為了紀念這個時刻，釋出了漫畫完結紀念影片並宣布動畫第三季將會在2026年播出，這則消息讓漫畫粉絲感到相當不捨，但同時也開始期待動畫第三季播出。

▼《MF GHOST燃油車鬥魂》漫畫17日正式宣告完結。（圖／翻攝自Twitter／@mfg_anime）

▲▼《MF GHOST燃油車鬥魂》漫畫17日正式宣告完結。（圖／翻攝自Twitter／@mfg_anime）《MF GHOST燃油車鬥魂》是由重野秀一所著的漫畫，從2017年9月開始刊載，期間單行本銷量突破至500萬本，17日在 YoungMagazine 12號刊登漫畫最終回，也代表漫畫宣告正式完結，結束了約 7 年半的連載。此外，《MF GHOST燃油車鬥魂》動畫也已經在2023年10月播出第一季、2024年10月播出第二季，如今官方也為漫畫完結釋出紀念影片並宣布動畫第三季將在2026年上映。

 《MF GHOST燃油車鬥魂》故事是講述前作《頭文字D》的20到30年後，也就是西元202X年，以汽油為燃料的汽車已經淘汰，電動車開始盛行，藤原拓海（前作主角）徒弟「片桐夏向」帶著個人某種目的，參加日本舉辦公路賽事「MFG」，展開一場燃油汽車之間競爭。隨著官方宣布漫畫完結，粉絲們紛紛感到不捨，但也開始期待《MF GHOST燃油車鬥魂》動畫第三季2026年上映。

 

關鍵字：MF GHOST燃油車鬥魂頭文字D

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小薰穩交鄭人碩「結婚需要衝動」　甜曝他「幫我煮三餐」：每天都去買菜

推薦閱讀

《MF GHOST燃油車鬥魂》連載7年最終回！粉絲不捨期待動畫第三季

動畫大師湯淺政明成立「Ame pippin」　想打造創新影像

劇場版「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報　劍士集結活動超滿

Bethesda辦《上古卷軸６》慈善拍賣　競標NPC設計機會

馬斯克將創AI工作室喊「讓遊戲再次偉大」　掀業界正反兩派議論

YOASOBI超現實演唱會電影跳動解禁！特殊場劇院應援合唱全OK

任天堂設「台灣任天堂股份有限公司」　強化台灣市場業務基礎

玩家爽領近6億免費遊戲　Epic Games Store公開2024年度回顧

《Monster Hunter NOW》第五賽季前瞻　低階素材交換終於來啦！

沙國建《聯盟戰棋》戰隊　選手皆來自台灣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

動畫大師湯淺政明成立Ame pippin

針對《幻獸帕魯》任天堂23項專利被駁回

沙特俱樂部建《聯盟戰棋》戰隊

《MFGHOST燃油車鬥魂》漫畫完結

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

《獵人》格鬥遊戲確定7月上市

Bethesda辦《上古卷軸６》慈善會

任天堂設「台灣任天堂股份有限公司」

《航海王 海賊無雙4》銷量破400萬

最新新聞

《MFGHOST燃油車鬥魂》漫畫完結

動畫大師湯淺政明成立Ame pippin

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

Bethesda辦《上古卷軸６》慈善會

馬斯克創AI工作室喊「讓遊戲再次偉大」

YOASOBI超現實演唱會電影跳動解禁

任天堂設「台灣任天堂股份有限公司」

Epic Games Store公開2024年度回顧

《MonsterHunterNOW》５賽季前瞻

沙特俱樂部建《聯盟戰棋》戰隊

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366