《MF GHOST燃油車鬥魂》連載7年最終回！粉絲不捨期待動畫第三季

記者黃冠瑋／綜合報導

頭文字D續作《MF GHOST燃油車鬥魂》（MFゴースト））漫畫於17日正式宣告完結，結束長達７年半的連載。同時官方為了紀念這個時刻，釋出了漫畫完結紀念影片並宣布動畫第三季將會在2026年播出，這則消息讓漫畫粉絲感到相當不捨，但同時也開始期待動畫第三季播出。

▼《MF GHOST燃油車鬥魂》漫畫17日正式宣告完結。（圖／翻攝自Twitter／@mfg_anime）

《MF GHOST燃油車鬥魂》是由重野秀一所著的漫畫，從2017年9月開始刊載，期間單行本銷量突破至500萬本，17日在 YoungMagazine 12號刊登漫畫最終回，也代表漫畫宣告正式完結，結束了約 7 年半的連載。此外，《MF GHOST燃油車鬥魂》動畫也已經在2023年10月播出第一季、2024年10月播出第二季，如今官方也為漫畫完結釋出紀念影片並宣布動畫第三季將在2026年上映。

《MF GHOST燃油車鬥魂》故事是講述前作《頭文字D》的20到30年後，也就是西元202X年，以汽油為燃料的汽車已經淘汰，電動車開始盛行，藤原拓海（前作主角）徒弟「片桐夏向」帶著個人某種目的，參加日本舉辦公路賽事「MFG」，展開一場燃油汽車之間競爭。隨著官方宣布漫畫完結，粉絲們紛紛感到不捨，但也開始期待《MF GHOST燃油車鬥魂》動畫第三季2026年上映。