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《獵人》格鬥遊戲確定7月上市！3v3念能力對決...詳細玩法公開

記者楊智仁／綜合報導

《獵人 Hunter x Hunter》被譽為「兼具商業價值與藝術性的神作」精彩打鬥畫面吸引眾人目光、強大敘事性與龐大故事內容擄獲廣大觀眾的心。其首款格鬥遊戲《獵人 HUNTER x HUNTER 念能力衝擊》原本會在 2024 年內推出，經過延期加入「回滾式網路代碼」後，如今官方確定作品將於今年 7 月 17 日登場。

▼《獵人 HUNTER x HUNTER 念能力衝擊》。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

《獵人 Hunter x Hunter》首款正式對戰格鬥遊戲《獵人 HUNTER x HUNTER NEN x IMPACT》（PS5 / Switch / Steam）以 3 對 3 念能力組隊對戰登場，玩家可以操作小傑、奇犽、酷拉皮卡、會長、幻影旅團成員們展開戰鬥，遊戲採取較為簡單的連打指定按鍵施展招式，根據狀況切換角色，與同伴同時攻擊造成巨大傷害、危機時還能發動強力 overgear 想辦法逆轉頹勢，以下為更加詳細的遊玩方式。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

【線上】

・排名賽

以排名積分為賭注進行激烈的對決，根據所持有的積分，排名會發生變動。玩家將以最高排名「三星獵人」為目標展開戰鬥。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

・玩家對戰

可以加入適合您目的的房間，並體驗與網路上志同道合的玩家對戰的樂趣，在玩家對戰中，排名積分不會變動，但可以將「G.I.卡片」當作賭注進行對戰。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

【離線】

・自由對戰

可以與家人朋友一起遊玩的模式，即使不連接網路，也可以和身旁的人一起對戰。就算是一個人也可以悠閒地與CPU對戰。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

・訓練模式

為了變得更強，可以透過訓練模式進行練習，可以更精準地設定練習對象的狀態，如果活用「重設」、「紀錄」功能，便能根據自己偏好的情況進行練習。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

・故事模式

可欣賞《HUNTER×HUNTER》中的精華名場面，並與適合當前情境的 CPU 進行對戰。此外，部分關卡為教學關卡，能夠幫助玩家掌握遊戲的基本玩法。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

・單人模式

在故事模式中學會遊玩方式後，便可透過單人模式來測試自己的實力，能挑戰以成為樓主為目標並與 CPU 連戰的「天空競技場」，或是在「連擊挑戰」模式中，依照每個角色的指定條件，完成連擊任務擊敗對手，挑戰自我極限。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

・收藏

透過遊玩故事模式與單人模式，可獲得收藏物品，如「稱號」、「個人資料圖像」及「G.I.卡片」等。獲得的「稱號」與「個人資料圖像」可在個人資料中使用。此外，線上遊玩「玩家對戰」模式時，也能賭上已獲得的「G.I.卡片」進行對戰。

▲▼獵人遊戲。（圖／翻攝自亞克系統亞洲）

關鍵字：獵人

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