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《晶核魔導先鋒》搶先試玩　主打「空中連技」的動作MMORPG

記者蘇晟彥／台北報導

由VI-GAMES所開發的魔導龐克風格動作MMORPG遊戲《晶核：魔導先鋒》，在日前以線下試玩會的方式，邀請玩家、媒體在第一時間試玩內容，試玩過程中體驗PC、手機端的版本，體驗「空中連技戰鬥」的爽快戰鬥感，但由於官方設置的角色等級有點太高，測試不了整體遊戲難度，但仍是一款風格滿鮮明的作品。

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在遊戲部分，《晶核：魔導先鋒》採用動作MMORPG方式，玩家初始將可以選擇4種初始職業（劍士、魔偶師、火槍手及魔導士）、每種職業將可以延伸轉職成2種不同的進階職業（魔劍士、狂戰士；鐮衛、劍侍；槍砲師、賞金獵人；元素師、詭術士），每種職業都將有超過20種技能。

在技能方面，可以說是《晶核：魔導先鋒》的一大特色，由於本質上屬於一款「動作遊戲」，因此招式之多在初期上手時算是滿眼花撩亂，但有小小嘗試一下，技能的組合都有相關聯，可以自由搭配出想要的Combo，在戰鬥的爽度上也足夠，特別的是，遊戲主打「空中連擊」系統，有著不少可以擊飛滯空的招式，玩起來格外爽快。

▼在試玩會中，官方也表示版本上線後也會增加新職業。

▲▼ 晶核：魔導先鋒 。（圖／官方提供）

▲▼ 晶核：魔導先鋒 。（圖／官方提供）

在這次試玩過程，一共體驗PC、手機端，在下方的圖片中，圖一是手機端、圖二則是PC端，手機端的介面設計跟一般的手遊差不多，按鈕都集中在右側，PC端則是在中下側，實際體驗後，會覺得由於遊戲主打動作連擊，因此在PC端的操控體感會來得好一些，比較能夠釋放出順暢的連招，再加上實際上線後會是跨平台，私自認為PC端屆時可能還是會有一些小優勢存在。

在戰鬥關卡部分，這次官方開放4大主線任務、以及一關Boss提供試玩，但由於官方設置的裝備、等級太高，並沒有辦法實際體會戰鬥難度，但在連技的攻擊感上算是順暢，且只要進行「擊飛」後再攻擊，就可以有額外的傷害，當然也能規避掉一些技能攻擊，算是特別需要注意的地方。

▲▼ 晶核：魔導先鋒 。（圖／官方提供）

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在戰鬥以外，試玩期間也去探索了一些村莊、城鎮，整體就屬於官方所主打的「魔導龐克」，看得出來是有在用心設計，除了戰鬥外也有一些製作、探索的內容可以遊玩，但由於試玩階段並沒有太多時間，就沒有詳盡摸索；此外，正式上線後也會有「寵物」的功能，這些寵物將會微幅的增加玩家的屬性，但官方強調，大多數都可以透過主線任務解鎖，只有小部分是必須透過課金機制獲得。

最後，在Q&A時間，目前遊戲內的課金機制以強化素材、時裝為主；寵物部分雖然會增加玩家能力，但大部分都可以從主線任務獲得，比較特別的還是會從禮包等方式拿到。在版本部分，由於中國服已經行之有年，但接下來要開的國際版速度會略快於中國服，並不會有版本速度太慢的內容。

此外，在上市後也會陸續安排全國賽事來保持遊戲熱度，從PVP到PVE都會有，遊戲目前已經開放限量付費刪檔測試。

▲▼ 晶核：魔導先鋒 。（圖／官方提供）

▲▼ 晶核：魔導先鋒 。（圖／官方提供）

關鍵字：MMORPG

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