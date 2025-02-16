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《Re:0》絕讚戰鬥場面耗時一年半製作　監督：全力衝刺到最後

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」自 2 月播出以來就備受矚目，動畫也沒有讓大家失望，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功，播出後立刻在社群上引發熱議，觀眾紛紛讚賞動畫品質與演出張力。

▼《Re:從零開始的異世界生活》第三季。（圖／@Rezero_official推特、木棉花）▲▼Re0。（圖／翻攝自推特）

《Re:從零開始的異世界生活》邁向高潮，主角團們分頭挑戰大罪司教，其中破解強欲的無敵成為急需解決的問題，最新一集中，可愛的愛蜜莉雅與超強劍聖使出渾身解數都徒勞無功，一切重任交到主角昴的身上，根據負責分鏡與導演的藤井康晶在推特上透露，本集製作耗時約一年半，「從分鏡階段到最終完成，這是一個非常漫長的過程。」此外，他強調這集是「極為激烈的戰鬥回」，希望觀眾們能親身感受到震撼場面。

▲▼Re0。（圖／翻攝自推特）

《Re:0》動畫第三季製作同樣由 WHITE FOX 擔當，為確保高品質官方安排兩個 8 集分割播出檔期，並拉長製作周期，根據藤井透露，第 10 集製作歷時一年半，足見其動畫表現投入龐大心力，播出後熱烈反響證明這番努力確實帶來優秀視覺效果與敘事張力。本集動畫監督之一佐川晴香同樣於推特上留言，「這集真的非常激烈，我從中學到了很多！而且製作過程非常愉快，大家都辛苦了！」

▲▼Re0。（圖／翻攝自推特）

去年一次專訪中，篠原導演、佐川監督以及男主角昴聲優小林裕介曾接受採訪，當時篠原提到，希望確保第三季能以最強勢的方式開場，並一路保持高水準，「與其讓第一集輕描淡寫地鋪陳，我更希望反其道而行，讓第三季一開始就全力衝刺，並保持這種強度到最後。」

▲▼Re0。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：Re:從零開始的異世界生活

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