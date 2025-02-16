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最新作《數碼寶貝物語 時空異客》2025推出　培育專屬數碼寶貝

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂日前宣布，《數碼寶貝物語》系列的最新作品，PlayStation®5／Xbox Series X|S／Windows PC／STEAM®版《數碼寶貝物語 時空異客》即將在2025年內登場。本作為一款角色扮演遊戲，玩家將可以在追查世界毀滅謎團的過程中，一面享受橫跨人類世界與異世界的冒險，並蒐集培育種類豐富的數碼寶貝。

▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）

【跨越「時空」與「世界」，人類與數碼寶貝的羈絆】

「過去與未來」、「人類世界與異世界」、「人類與數碼寶貝」，玩家將可以體驗由兩種截然不同的要素交織而成，充滿羈絆與糾葛的壯闊故事。

▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）

【在人類世界與獨具一格的數碼世界展開冒險】

本作有2個世界：人類世界與數碼寶貝居住的異世界「數碼世界．伊利亞斯」，玩家將在故事中穿梭不同世界，追尋終將來臨的世界毀滅的真相，在使用了過往數碼寶貝遊戲所沒有的細膩表現手法所呈現的數碼世界中，於充滿特色的地圖上展開冒險。

▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）

【以數碼寶貝蒐集與培育、戰略性編組回合制戰鬥】

面臨困難時，將更凸顯出玩家與數碼寶貝之間羈絆的重要性，玩家將可以在冒險中將數碼寶貝納為夥伴，透過進化、退化、自訂，培育出自己專屬的數碼寶貝。本作網羅了眾人所熟知的數碼寶貝與系列初次登場的數碼寶貝，玩家將可以享受與形形色色的數碼寶貝的邂逅。

▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）▲▼數碼寶貝。（圖／萬代提供）

關鍵字：數碼寶貝

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