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霸權回歸《孤獨搖滾》動畫第二季製作確定　網嗨爆破千萬查看

記者楊智仁／綜合報導

還記得去年引領風潮的人氣動畫《孤獨搖滾！》嗎，以日常系青春搖滾為主題，動畫不僅日本、台灣在全世界都大受歡迎。如今團結 Band 確定回歸，官方於昨日 ( 2/15 ) 晚間正式宣布第二季製作確定，同步公開特報影片。

《孤獨搖滾》2022 年於眾多秋番強權之中脫穎而出掀起現象級討論，有趣的樂團日常、小孤獨社恐腦補每周都可以為粉絲帶來歡笑。作品除了推特追蹤數狂飆 ( 目前已經破 73 萬人追蹤 ) ，動畫 BD、團結 Band 專輯、各式周邊同樣熱銷，還有像是電影版總集篇、真人舞台劇、各地 Live 巡迴演出接力登場，也獲得粉絲們好評。

時隔兩年《孤獨搖滾》在團結 Band 「We will B」TOUR 巡演中，正式宣布第二季製作確定消息，伴隨精彩表演還有重大消息讓粉絲們嗨爆，當然情報一出也馬上衝上推特熱搜關鍵字第一名，官方釋出主視覺圖不到一天已經破千萬查看，且有 29 萬人按讚。製作團隊部分繼續由高品質的 CloverWorks 擔當，不過監督從原本齋藤圭一郎改為山本ゆうすけ ( 第一季的副監督 )，畢竟齋藤圭一郎還要忙《葬送的芙莉蓮》，連續負責兩個霸權作品真的吃不消，更多消息則有待官方日後公開。

關鍵字：孤獨搖滾

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