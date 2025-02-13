隔壁棚壓力給滿　《鬥陣2》宣布「戰利品箱隆重回歸」

記者蘇晟彥／綜合報導

面對《漫威爭鋒》夾殺，《鬥陣特攻 2》 在新的一年終終終於宣布「 戰利品盛大回歸」，此外，在今年核心玩法也將進行大幅度調整，將推出英雄專屬加成「特殊能力」，玩家可以在對戰期間結合戰略來選擇能力。對此，不少骨灰老既開心表示，「希望《鬥陣》撐下去啊！」

《鬥陣特攻 2 》迎來換代後首次大更新，第15賽季「名譽與榮耀」將新增英雄專屬加成「特殊能力」，將在升級的時候可以選擇，在對戰期間，你可以升級英雄兩次。第一次升級是在兩個次要特殊能力中進行選擇，提供比較小幅的強化，例如小型被動技能或是縮短冷卻時間。舉例來說，托比昂可以選擇讓鍛造鎚得以恢復隊友的裝甲值，或是在啟動超負荷時裝填鉚釘槍的子彈。

主要特殊能力則是能夠改變遊戲玩法，重新定義英雄的能力。托比昂可以選擇在牆壁與天花板上安裝砲塔，或是打造更為強大的等級 3 砲塔等等，這樣的更改，能帶來新的戰術，也意味者敵我雙方都會有更多戰術變化。

當然，對於免費仔來說，在《鬥陣2》推出時拔除掉「戰利品箱」機制引起民怨，好在受到隔壁棚的壓迫，戰利品箱隆重回歸，將在通行證、每週任務中可以獲得。

最後，全新英雄弗蕾亞將在第16賽季登場，能夠以爆破十字弓與獨特技能替遊戲帶來一股新的活力。此外，接下來將會推出一位代號「Aqua」的中國英雄，主要將以水作為主要技能，最遲會在18賽季推出。