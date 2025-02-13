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《吉伊卡哇》打棒球！小可愛夢幻聯動MLB開幕賽...烏薩奇當主審

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》可說是風靡全球，而這股熱潮如今也延伸至 MLB 美國職棒大聯盟，日前官方宣布為了紀念 3 月在日本舉行的 「MLB 東京系列賽（MLB 東京シリーズ）」，與《吉伊卡哇》的夢幻聯動即將展開。

▼《吉伊卡哇》聯動MLB。（圖／達志影像／美聯社／推特）▲▼卡哇。（圖／美聯社、推特）

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，看似療癒外貌背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻社會現象的高度反差，近期不論日本、台灣各種活動以及周邊商品都是吸引爆滿人潮及粉絲搶購，而這次《吉伊卡哇》則是要登上東京巨蛋。

大聯盟道奇與小熊即將在下個月 3 月 18、19 日於東京巨蛋展開海外賽，兩隊分別有「大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、 鈴木誠也、今永昇太」等球員可說是星光熠熠。而先前所公開的聯名插畫中，可以看到《吉伊卡哇》的角色們穿上道奇、芝加哥以及 MLB 裁判的制服 ( 烏薩奇穿裁判服 )，模樣相當可愛，更多詳細商品資訊則會於日後公開。

關鍵字：吉伊卡哇MLB

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