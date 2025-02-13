《航海王 海賊無雙4》全球銷量破400萬！追加新角色玩家來決定

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，由KOEI TECMO Games所開發，PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox One／Windows 10版《ONE PIECE 海賊無雙4》全球累積銷量已正式突破400萬套，目前新平台版本宣傳影片以已經公開，全新角色即將於追加DLC參戰，參戰角色將透過玩家問卷調查結果決定，玩家可從23名角色中選擇3名角色。

▼《ONE PIECE 海賊無雙4》。（圖／萬代提供）

《ONE PIECE 海賊無雙4》全球累計銷量已突破400萬套，由大受歡迎動畫《ONE PIECE》與擁有爽快動作體驗的《無雙》系列合作所帶來《ONE PIECE 海賊無雙》最新作品，以「一『氣』當千的夥伴與大冒險」為概念，玩家體驗宛如動畫冒險般爽快的ONE PIECE動作遊戲，日前官方宣布作品即將登陸PlayStation®5／Xbox Series X|S平台，已經持有PlayStation®4／Xbox One版的玩家將可以升級至PlayStation®5／Xbox Series X|S版後繼續遊玩。

本作以「擬真的ONE PIECE戰場體驗」為核心概念，在動作場面中加入建築物的破壞及煙霧瀰漫效果等，力求再現「ONE PIECE戰場體驗」，添加系列中從未出現「破壞動作」、「空中無雙動作」、「轉換型態」等全新要素。劇情部分「戲劇冒險日誌」模式中，能夠親自體驗包含在多雷斯羅薩的戰鬥的「進入新世界篇」及「圓蛋糕島篇」等電視動畫中大受歡迎劇情章節，「和之國篇」更是本作原創故事，以和之國為舞台體驗草帽一行人在《ONE PIECE 海賊無雙》系列中獨一無二的全新冒險。

《ONE PIECE 海賊無雙》系列首創支援最多4名玩家於線上共鬥遊玩，由4人擊倒不斷現身的強敵的「巨大頭目戰」、由4人合作，一邊提升各自的懸賞金並推進任務的「綜合懸賞金戰」、在限定時間內保衛己方地盤的「時間保衛戰」以及與自己以外的3名玩家一同合作擴增地盤的「地盤爭奪戰」。