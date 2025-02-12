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台北寶可夢中心「旅行」系列將開搶　旅行袋、頸枕可愛實用

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從 2023 年 12 月開幕以來人氣居高不下，尖峰時段有時仍需要使用整理券進場，新進人氣商品時常遭到秒殺，日前官方宣布寶可夢們的旅行周邊商品，將於2月15日（六）在台北寶可夢中心登場。

▼寶可夢旅行周邊商品。（圖／翻攝自寶可夢台灣）▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

這次官方所帶來「寶可夢旅行」系列，以寶可夢們環遊關都地區、帕底亞等地區的旅程為靈感設計，商品陣容包括以謎擬Q 為設計的可摺疊旅行袋 、壓縮袋等旅行實用小物。此外，還有可收納成娃娃的皮皮玩偶造型的頸枕，商品也將於同日在PChome24h購物的「Pokémon Store」開始販售。儘管這次台北寶可夢中心陣容沒有日本賣的超大「謎擬Q主題行李箱」，不過旅行系列還是吸引不少粉絲關注，以下為詳細商品內容。

▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

【商品詳細】

行李箱束帶 (謎擬Q) $730
貼紙4入組 (共3款)$280
行李吊牌 (鑰圈兒) $780
摺疊旅行袋 (共2款) $1,250
旅行包 $690
隨身包 $990
收納包4件組 $2,070
護照夾 $450
眼罩 (呆呆獸) $550
頸枕 皮皮玩偶造型 $750
頸枕 替身造型 $750
壓縮袋2入組 (共2款) $420
旅行分裝瓶3入組 $880
攜帶型坐墊 $580
野餐墊 $880

▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

關鍵字：寶可夢

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