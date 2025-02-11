《文明帝國7》上市評價褒貶不一　執行長：時間會帶來好評

記者楊智仁／綜合報導

《席德·梅爾的文明帝國VII》截至目前為止全球累計銷量超過 7300 萬套，是備受推崇經典策略遊戲，受到許多粉絲們好評又被稱為「精神時光屋」。不過沒想到眾所矚目新系列《文明帝國7》近期發布後，在 Steam 上評價竟是褒貶不一，遊戲中的 UI/UX 表現不佳讓許多玩家感到相當困擾。

▼《文明帝國7》。（圖／翻攝自Steam）

《文明帝國7》於今日 ( 2/12 ) 全球發售，購買豪華版的玩家已經可以提前幾天遊玩，然而在 Steam 超過 12000 評價中獲得褒貶不一，許多玩家們於評論中反映「UI 設計粗糙缺乏功能性」、「缺少系列以往的多項經典功能」等等，遊戲母公司 Take-Two 的 CEO Strauss Zelnick 表示，《文明帝國7》搶先體驗期間 UI 表現確實不理想，因此導致評價下滑，但這種情況會隨著時間而改善。

隨著《文明帝國7》正式發售，官方也緊急更新版本進行修正，包含解決部分 UI 顯示異常，Strauss Zelnick 補充到，「我們認為，隨著玩家遊玩時間增加，他們對遊戲評價會變得更好。每一款《文明帝國》系列新作都會帶來一些突破，而老玩家們最初可能會對這些改變感到不安，但之後他們會發現，這款遊戲其實非常棒，然後就會沉浸其中。」