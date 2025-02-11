PSN大故障惹民怨　《魔物獵人 荒野》OBT2延長一日回饋獵人

記者黃冠瑋／綜合報導

CAPCOM 2月10日發布《魔物獵人 荒野》第二回公開 Beta 測試（OBT2）延長公告，由於玩家在測試期間發生 PlayStation Network （簡稱PSN）伺服器錯誤障礙，導致遊玩時間受到影響，因此官方決定延長第二週測試時間，預計延長一天，從本週14日至18日早上11時結束。

▼ 《魔物獵人：荒野》 Beta 測試（OBT2）延長公告。（圖／翻攝自Twitter／@CapcomAsia）

《魔物獵人 荒野》是一款由日本遊戲大廠卡普空開發的動作角色扮演遊戲，將於2月28日正式發售。遊戲故事中玩家將會自訂獵人角色，開始前往一處名為「封禁之地」的地方，目的是尋找失蹤的探險隊，遊戲不僅收錄新面孔、新魔物和進化的狩獵動作，追求不間斷的沉浸感，同時提供玩家每次遊玩都能有不同感受的極致狩獵體驗。

在 Steam上卡普空有提供安裝 29 GB 的效能測試軟體，提供玩家的 PC 硬體能否及格。該軟體會呈現開場動畫，自動操作 QTE 場景與向前移動，畫面演到野營基地會並給出分數。根據官方建議規格至少要有 Intel Core i5-10400、i3-12100 與 AMD Ryzen 5 3600 以上處理器，搭配 16GB 記憶體，以及 GeForce RTX 2060 Super（VRAM 8GB）、Radeon RX 6600（VRAM 8GB）以上等級顯示卡，這樣的規格可以將畫質調整為「中」，並且使用 1080p（使用升頻）、60fps（使用畫格生成）來運行遊戲。

2月8日上午PlayStation Network 伺服器傳出大範圍的故障，影響全球數百萬玩家。連帶影響到新作《魔物獵人：荒野》的測試階段，日本卡普空公司於2月10日決定第二週測試原定延長24小時，測試日期為 2025 年 2 月 14 日（五）11:00～2 月 18 日（二）10:59 。與此同時卡普空將會在2月15日舉行《魔物獵人 荒野》直播活動，從台灣時間12:00持續到20:00結束。