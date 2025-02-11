阿嬤來台灣！《葬送的芙莉蓮》官方嘗古早味早餐、寒流吃仙草冰

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》可說是去年人氣最高動畫，千年魔法師尋找生命意義的旅程讓許多粉絲感到回味無窮，儘管動畫第二季還沒那麼快推出，不過官方推特仍相當活躍，日前《葬送的芙莉蓮》官方小編更無預警來到台灣分享日常，接下來就讓我們一起看看小邊去了哪些地方吧。

《葬送的芙莉蓮》官方推特可說是創意無極限，小編常帶著芙莉蓮娃娃走訪各地，甚至還拍攝騎單車、下棋等各種有趣影片，隨著上周 2 月 6 - 10 日台北國際動漫節盛大舉行，芙莉蓮也現身會場，不僅戴著證件跟原作漫畫、展場內的巨大寶箱怪相見歡，還和遠處的 101 合照體驗一下台灣動漫節風情。

當然來到台灣肯定要來品嘗一下美食，而芙莉蓮也去吃超大碗仙草冰，只不過 PO 文時間 2 月 9 日剛好是上周寒流最冷的一天，氣溫不到 10 度 ( 阿嬤也太勇 )，看起來台灣這幾天低溫對於千年精靈來說只是小問題。隔天芙莉蓮還去吃的道地的古早味稀飯早餐，菜色有麵筋、荷包蛋、青菜、湯非常豐盛，看起來這趟台灣之旅應該是收穫滿滿。