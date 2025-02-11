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《決勝時刻》玩家失言違規　官方「暫時性懲處」禁言24488天

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪（Activision）旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動 6》（COD BO6） ，是一款由Treyarch和Raven Software開發的第一人稱射擊遊戲 。日前海外玩家 Jefedadon762 貼出自己被官方處以長達67年禁言照並以「抱歉，這是什麼鬼？（Excuse me wtf.） 」為標題，在 Reddit 引起網友熱議。

▲▼ COD BO6 。（圖／動視暴雪提供）

《決勝時刻：黑色行動 6》是《決勝時刻：黑色行動》系列相隔 4 年的新作，背景設定在 90 年代初期，這時全球政治面臨轉變且動蕩不安，冷戰結束與美國崛起成為單一超級強權是其特色。本作涵蓋電影式單人戰役、多人遊玩，以及回歸的回合制殭屍模式。

根據外媒Dexerto報導，玩家 Jefedadon762在黑色行動 6討論版中貼出被官方封禁 24,488 天，換算約莫 67 年，以此來表示自己難以置信。懲罰原因則顯示玩家違反了官方聊天行為準則，因而暫時無法與其他玩家交流。有趣的是官方說是暫時懲罰（temporary removal），但卻是封禁67年呈現了好笑的對比。

如此幽默的貼文引發網友紛紛在底下回應，有人開玩笑表示「在 2092 年樓主透過腦袋植入晶片遊玩《黑色行動 70》，『大家好，MTFK』又再被 67 年。」、「兄弟冷靜只是暫時」，有網友針對遊戲暴力程度和言論相比根本天差地別，「遊戲可以用燃燒彈點燃對手然後像在《捍衛任務》（John Wick）一樣用電鑽處決敵人，應該要放寬言論」，也有玩家猜測是因為涉及恐同或種族歧視的侮辱詞，所以才被禁言。

這並不是玩家第一次受到長期Ban，在《漫威爭鋒》推出後，開發商為了打擊作弊者實施100年禁令，先前《要塞英雄》一名玩家直接被禁言 200 萬天。

Excuse me wtf
byu/Jefedadon762 inblackops6

關鍵字：決勝時刻

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