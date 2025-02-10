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PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

（圖／翻攝自社群網站X）

▲PSN日前大當機，影響全球數百萬玩家（圖／翻攝自社群網站X）

文／CTWANT

Sony的PlayStation Network（PSN）服務於8日上午傳出大範圍的故障，影響全球數百萬玩家，後續一直到9日上午才恢復正常運作。由於這段時間恰好是日本遊戲大廠卡普空旗下新作《魔物獵人：荒野》的封閉測試階段，所以PSN的故障導致玩家也無法進行《魔物獵人：荒野》的測試。而目前日本官方也傳出消息，針對此次故障情事，將會自動延長玩家PS PLUS會員資格5日做為補償。

據了解，這次PSN的當機影響甚鉅，除了PS Stroe的遊戲無法下載外，其中包含帳戶管理、遊戲與社交功能、PlayStation Video以及PlayStation Direct等功能都出現問題。這也代表著，絕大部分需要網路連線的遊戲，在這段時間僅能進行單機離線遊玩。根據Downdetector的資料顯示，有超過71,000名用戶回報PSN故障的情況。

而在9日上午8點30分左右，PSN終於恢復正常。而日本SIE官方也在9日下午2點41分發文表示「PlayStation™Network 的障礙已完全恢復，但由於運行上的問題給您帶來不便，我們深感抱歉。我們將自動延長所有 PlayStation Plus 會員的服務使用期限 5 天。對於您在恢復期間的耐心等待，我們由衷感謝。」而在這份聲明中，官方並未針對這次當機的原因進行說明。

（圖／翻攝自社群網站X）

▲日本官方也傳出消息，針對此次故障情事，將會自動延長玩家PS PLUS會員資格5日做為補償。（圖／翻攝自社群網站X）

與此同時，因為PSN影響而無法進行《魔物獵人：荒野》的測試一事，日本卡普空官方也在社群網站X上發文表示「關於正在舉行的 OBT2，由於 PSN 障礙的發生，導致無法參加測試，給您帶來不便，我們深感抱歉。有鑑於測試期間遭大幅縮減，我們目前正在討論是否能夠在下週末以後額外進行約24小時的補充測試。詳細內容確定後，我們將另行報告。」

（圖／翻攝自社群網站X）

▲這起故障影響範圍極廣，從 PlayStation 3、PlayStation 4、PlayStation 5 到 PlayStation Vita 全部中招，目前官方仍未公布斷線原因。（圖／翻攝自社群網站X）

《CTWANT》就此事詢問台灣SIET，SIET表示目前相關細節還在內部確認，一有詳細資訊將會即刻告知玩家。

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關鍵字：PSNSony故障遊戲測試PlayStation

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