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日巨乳Coser來台「相機弄丟憂私照外流」：不是鄉民想的那種

記者蘇晟彥／綜合報導

擁有高人氣的日本Coser伊織萌（伊織もえ）前日來台參戰FF44，再次創造奇蹟，在現場超多玩家搶拍。但她在推特上表示，自己來台後弄丟了「口袋相機」，並直喊「悲報！可能會有未公開影像露出」，讓不少網友既憂心又好奇，隨後她本人也公佈「未公開影響就是自己各種邋遢的生活照」，讓不少網友直喊，「真的好可愛！」

▼伊織萌擔心口袋相機裡的「邋遢生活照」曝光。（圖／翻攝自伊織もえ Twitter）

▲▼ 伊織もえ

日本人氣Coser伊織萌（伊織もえ）在台灣享有高人氣，不僅時常出現在台灣與粉絲互動，在網路、直播中也是各種大放福利讓粉絲興奮，而每次FF（開拓動漫祭）不會缺席的她，這次也吸引現場不少粉絲搶拍，但她在自身推特流出悲報，直說「自己來台的口袋相機遺失，自己很擔心未公開影像流出」，擔心自己私底下的照片被看到。

對此，不少網友就腦補裡面會是各種福利照，如同她時常分享的一樣養眼，但她本來也自己公開這些未公開影像就是平常私底下「邋遢一面」，像是高額頭、居家服等等，並笑稱，「鄉民想像中的照片跟我想像的不一樣！」

關鍵字：伊織萌

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