真人版索隆出演《刺客教條：暗影者》　大讚系列作：充滿回憶

記者蘇晟彥／綜合報導

未上市先轟動的《刺客教條：暗影者》 6日宣布，遊戲中將出現的角色「源之丞」將由演出真人版索隆而爆紅的新田真劍佑進行演出，將參與整個遊戲配音、形象塑造，同時獻上日、英語配音；對此，真劍佑則表示，「《刺客教條》系列是我回憶之作，一聽到這次是日本背景就極力想要參與。」

真劍佑在《刺客教條：暗影者》裡飾演的源之丞是位極富魅力的角色，會在奈緒江與彌助追蹤重要目標時與他們相遇。玩家可以將他招募進「忍者聯盟」，共同對抗日本各地猖獗的腐敗勢力。值得一提的是，真劍佑為角色源之丞同時獻上了日語與英語配音。

真劍佑表示：「我對《刺客教條》系列充滿了回憶。我讀中學時，第一款《刺客教條》遊戲剛好推出，我記得當時會和朋友們聚在某個人的家裡輪流玩這款遊戲。當我聽說《刺客教條》的新遊戲以日本為背景時，我就極力想要參與其中。」

Ubisoft 魁北克工作室的創意總監 Jonathan Dumont 表示：「真劍佑的演出為我們的遊戲增添了特別風采。他的獨特活力與魅力，讓源之丞這個角色栩栩如生。我們迫不及待想讓玩家見見這位角色並探索他的故事。」

以日本封建時代為背景的《刺客教條：暗影者》將於 3 月 20 日在全球正式發售，在這款遊戲裡，復仇與仁慈兩股力量於國家統一的關鍵事件中相互激盪。本作引入了全新的雙主角系統，帶來幹練的伊賀忍者奈緒江以及強大的非洲武士彌助。在這個是非不明的世界裡，這兩位角色不但故事交織在一起，也提供了截然不同的遊戲體驗。