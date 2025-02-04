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大宇再擴手遊市場！宣布取得《無盡夢迴》代理權　新計畫曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊股份有限公司 3日宣布，取得手遊《無盡夢迴》台港澳及東南亞地區代理權，再度擴展手機市場相關業務，預計於2025年第二季正式首發亮相。此外，這次更將進軍日本地區，官方表示，大宇資訊持續擴展市場布局，打造豐富多元遊戲市場，讓玩家有更多選擇。

▲▼ 。（圖／大宇資訊提供）

《無盡夢迴》，以夢境冒險為題材，玩家化身捕夢者，穿梭神秘詭譎夢境世界，每位夢靈都有獨特故事背景和特殊技能，玩家可以自由選擇與這些風格迥異的夢靈並肩作戰。遊戲融合隨機關卡、創新技能組合及多變迴響效果，為玩家帶來全新遊戲體驗。

夢境冒險創新巨作《無盡夢迴》，自開啟事前預約期間即取得預約榜第一，2024年11月在中國大陸市場正式公測後，迅速登上Apple Store榜首，並累計突破千萬註冊玩家，展現驚人的市場吸引力。為深耕台港澳、東南亞以及日本市場，大宇資訊強調，將推出專屬在地化版本，提供更具共鳴的遊戲內容，符合玩家需求。

此外，在去年積極進攻手遊市場的大宇資訊，在2024年度累計營收51.06億元，年增57.8%，創歷史新高。新年開春再公布取得重量級手遊代理權，以及多地區發行權，象徵大宇資訊持續推動產品多元化和國際化佈局，預期將穩定推升遊戲業績，為營收添柴火。

 ▲▼ 。（圖／大宇資訊提供）

關鍵字：大宇資訊手遊

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