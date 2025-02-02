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高雄店家「抽獎藏籤」實況主包牌全空　急解釋：還沒貼上去

記者蘇晟彥／綜合報導

實況主綠寶到高雄百貨公司的「恐龍探索公園」開戶外台，看到店家舉辦「小龍來賜福抽紅包」活動，原本想要試手氣將獎項抽到，但豈料將整面牆的紅包都抽完完全沒看到獎品，僅有一大堆店家折購券，無奈又遇到「廣告不實、黃牛店家」立刻報警，但店家則解釋「原本活動下午就要收掉，還有紅包（獎項）沒貼上去」，再度引起議論。

▼綠寶一行人將牆上紅包都抽完卻沒抽到大獎。（圖／翻攝自綠寶Twitch）

▲▼ 。（圖／綠寶Twitch）

高雄百貨公司店家「恐龍探索樂園」舉辦紅包抽獎活動，一籤100元、最大獎為小米桌上型照片印表機、小米手錶等，綠寶一行人在開戶外台時看上大獎，也認為牆面上紅包剩不多，決定試試看手氣，但最終將全部紅包都買下，卻沒有看到任何大獎的獎品籤，讓他們質疑「藏籤」。

現場工作人員聯繫店長，店長則透過電話表示，「原本活動下午就要結束了，還有很多紅包袋還沒貼上去」，更扯的說，「看你們那麼有誠意都抽光了，獎品還是給你，請工作人員下去拿」，讓綠寶等人傻眼直接報警，甚至在警方到場後，店長更說，「如果你覺得這是詐騙行為，要後續處理也是你的權益，我這邊能做的就是你抽多少我就退給你」。

對此，不少網友在實況中看到氣到直喊，「哪有人大獎沒有放在裡面，還說還沒貼上去」、「台灣就詐騙王國啦」、「裡面其他獎品根本爛到有剩」、「完全就是騙人」。

▼店家舉辦活動卻沒有將大獎放到牆上。

▲▼ 。（圖／綠寶Twitch）

關鍵字：詐騙綠寶紅包抽獎爭議

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