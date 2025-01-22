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網投票「最催淚動畫」：紫羅蘭、CLANNAD多部神作上榜看到淚崩

記者楊智仁／綜合報導

催淚動畫是不少粉絲喜歡的主題，感人劇情、深刻的故事刻劃一步步發酵，讓觀眾不自覺落下眼淚，這個過程既感動又令人覺得非常充實。先前日本網站「みんなのランキング」也公布了「最催淚感動」動畫排行，接下來就讓我們一起看看這份排名。

▼「最催淚感動」動畫排行。（圖／翻攝自推特）▲▼催淚動畫。（圖／翻攝自推特）

第一名《紫羅蘭永恆花園》獲得 1659 票，網站評分高達 83.6 分，這部由京阿尼所帶來唯美故事，講述戰爭之後，失去雙手、裝上義肢的少女——薇爾莉特·伊芙加登，成為郵政公司「自動手記人偶」，為了能夠理解在戰場上重要之人傳達給她話，踏上一段尋找何謂「愛」的旅程，《紫羅蘭永恆花園》精緻畫風與細膩故事受到粉絲好評，特別是第 10 集講述安與母親的物語，無數信件跨約時間傳遞到女兒手中，陪伴心愛之人真的令粉絲們瞬間爆哭。

▲▼催淚動畫。（圖／翻攝自推特）

第二名《四月是你的謊言》動畫自 2014 年開播，講述鋼琴神童有馬公生因為母親病逝，加上自身對彈奏的迷惘，陷入聽不見鋼琴聲音的心理障礙，就在要放棄之時邂逅同年級的小提琴手宮園薰，開始一段音樂與救贖的感動旅程。有馬在薰的影響下走出陰影，對薰以及母親的情感透過演奏步步傳達出來，結合美妙音樂還有難過的結局令人淚崩，每到 4 月大家就會想起這部作品，網友們評價則是「用音樂治癒人心的青春物語」。

▲▼催淚動畫。（圖／翻攝自推特）

第三名《CLANNAD ～AFTER STORY～》講到催淚動畫這部作品絕對榜上有名「寫作 CLANNAD，讀作人生」，第二季動畫自 2008 年放送，講述主角岡崎朋也與古河渚，兩人從相識、相戀、結婚、生子、成家，關於愛情、親情還有家庭的故事，平凡的畫面、平凡的故事，但也因為這些平凡，才感受到人生重量、體會到最真實的感動，特別是講述親情這塊《CLANNAD ～AFTER STORY～》可說是動畫界的代表作，最後幾集絕對哭到讓人停不下來。

接下來排行榜包含「Angel Beats!、未聞花名、比宇宙更遙遠的地方、聲之形、末日時在做什麼？有沒有空？可以來拯救嗎？、命運石之門」也都是相當最淚的作品。

▲▼催淚動畫。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：動畫

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