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「機動戰士鋼彈、初音未來」奪日本票房冠亞軍、年後雙登台灣大銀幕

記者楊智仁／綜合報導

由鶴卷和哉執導，庵野秀明與榎戶洋司擔任故事腳本的動畫電影《機動戰士Gundam GquuuuuuX Beginning》( 簡稱：《Gundam GquuuuuuX》)與改編自人氣手遊，由畑博之執導的虛擬偶像：初音未來首次登上大銀幕的作品《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》( 簡稱：《劇場版 世界計畫》 ) 分別以5億9800萬與3億0700萬日圓的票房成績奪下上周日本票房冠亞軍，上述兩部作品皆由羚邦取得代理發行權，預計在2月底安排《Gundam GQuuuuuuX》在大銀幕上與觀眾見面，3月28日讓觀眾在戲院裡聽見初音的美妙歌聲。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

儘管票房上看似有明顯差距，實則兩部電影各擅勝場；同樣上映3天《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX Beginning》大開375家影廳數，全日本觀影人數達到35.2萬人，收入直衝5億9800萬日圓；位居第二的《劇場版 世界計畫：崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》雖然在總票房數字(3億0700萬)不如《Gundam GQuuuuuuX》，但若以全日本戲院總廳數148家來計算，觀影人數超過23萬的《劇場版 世界計畫》單廳平均收入超過207萬，勝過《Gundam GQuuuuuuX 》的單廳約159.5萬的收入。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

預計2月底上映的《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX Beginning》是由製作《新世紀福音戰士》的khara與《機動戰士》SUNRISE兩家公司聯手的全新企劃，故事敘述生活在太空殖民地的平凡高中少女天手讓葉在遇到戰爭難民少女涅安之後，被捲入了非法MS決鬥競技：《戰團對決》中，她駕駛「GQuuuuuuX」投入激烈的戰鬥，卻在此時，一架被宇宙軍追緝的神秘鋼彈與其駕駛員修司意外出現在讓葉面前，這架鋼彈與駕駛它的少年究竟為了什麼原因被宇宙軍追捕？為何會出現在這座太空殖民地？震撼的謎團將隨著修司的出現逐步被揭曉。

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》，改編自全球下載近4000萬次的超高人氣手遊，故事敘述：星乃一歌偶然在唱片行聽到一首從未聽過的初音「新歌」，正感疑惑時，發現螢幕上竟出現一位從沒見過的「初音未來」，在星乃的驚呼中，初音彷彿受到驚嚇，瞬間消失了。在某日街頭表演結束後，一歌的手機上竟出現了之前唱片行遇見的初音！她低頭無語，面露孤單的神情，詢問後才知道初音有想要傳遞歌聲的對象，但無論怎麼賣力歌唱，初音的聲音卻無法傳達出去。看著一歌的演出，初音覺得如果能更了解一歌，也許她也能把歌聲傳送到更多人心裡…。

面對初音的願望，一歌帶著溫柔的微笑回答她：「如果我可以幫上忙的話。」就這樣，一歌與虛擬歌手初音未來相遇的全新故事就此展開。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

關鍵字：鋼彈初音

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