羚邦動漫節十大福袋！「排球少年、咒術迴戰、我推的孩子」大集合

記者楊智仁／綜合報導

蛇年首波在南港展覽館舉辦的「2025台北國際動漫節」，羚邦大方祭出超高CP值福袋增添喜氣，突破歷年款式量，金年以時下最具話題性的動畫「十大福袋」征服所有人的目光。有日常使用度極高的生活用品，有可珍藏美圖又增添生活小確幸的收藏品，還有稀有的福袋限定品，只在「2025台北國際動漫節」限量販售。

▼羚邦動漫節十大福袋。（圖／羚邦提供）

《排球少年!!》福袋：形象可愛並可掌握在手中的「日向烏鴉、研磨貓咪絨毛筆」，可低調穿上應援的「烏野、音駒應援旗襪子」，喜歡兩校不虧的好選擇；《咒術迴戰》福袋：兩人無敵的高專時期「五條＆夏油雙面方形抱枕」，所有美好就此封印福袋中；《怪獸8號》福袋：提供收拾雜物的怪物清潔公務車造型「摺疊收納箱」，以及極具存在感的「保科超大胸章」，買好坐等第二季動畫到來。

《我的英雄學院》福袋：力量覺醒，放大英雄的身姿「綠谷、爆豪和轟30公分壓克力立牌」，新世代英雄不斷超越極限；《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》福袋：擬真觸感又有料的「艾莉胸部滑鼠墊」，肯定是全場最香的福袋；《藍色監獄》福袋：有你就必須有我的「凪＆玲王鑰匙屋」，集結最強最好的搭檔；《鏈鋸人》福袋：冬天最舒服暖腳的「波奇塔絨毛拖鞋」及狐狸惡魔搖身一變「絨毛飲料提袋」，來自可愛惡魔們的誘惑，不管夏天還是冬天，惡魔們陪你一整年。

《【我推的孩子】》福袋：顏值擔當露比、C位擔當有馬及流量擔當MEM，全都想打包帶走的「B小町30公分壓克力立牌」用愛來養活《我推》；《天官賜福》福袋：唯美景象道盡謝憐與花城情意的「壓克力色紙」，濃情厚意裝滿袋；《遊戲人生》福袋：最有溫度的「白＆初瀨方形抱枕」，將美少女緊擁在懷裡從此不是問題。

各款封入有質感有份量的多樣式商品，每袋皆能買到開心！除了福袋，還有《我獨自升級》、《失憶投捕》、《我想成為影之強者！》、《搖曳露營△》等大量周邊商品，現場更有各種滿額贈及開運抽抽樂。