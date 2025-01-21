動漫嘉年華台中開跑！「進擊的巨人、芙莉蓮」超多造景粉絲搶拍照

記者楊智仁／綜合報導

2025年的春節假期動漫迷有新去處，木棉花與宅一番攜手於台中PARK2草悟廣場推出專為動漫粉絲打造的「動漫嘉年華」綜合動漫快閃店，活動於2025年1月17日至3月9日熱鬧開跑，邀請粉絲們一同沉浸於動漫的奇幻世界，享受購物與互動的雙重樂趣。

▼動漫嘉年華開跑。（圖／木棉花提供）

「動漫嘉年華」快閃店現場設有四大超人氣動漫作品的合影區，帶來零距離的互動體驗。入口處率先迎接粉絲的是2024年熱播的《膽大黨》與《葬送的芙莉蓮》1:1比例人氣角色展示，緊臨著是以《SPY×FAMILY 間諜家家酒》佛傑一家為主題的嘉年華風合影區，還有劇場版現正熱映中的《進擊的巨人》，帶粉絲重溫前三季特色造景，安心坐在里維兵長與艾連守護的場景中拍照，快閃店後方還有各大熱門作品的精美海報，供動漫迷們欣賞及合照。

現場推出五款限量福袋，1/17首先推出經典神作《進擊的巨人》劇場版粉絲必收珍藏組；《SPY×FAMILY間諜家家酒》則帶來可愛實用兼備的新品彭德頸枕組；1月23日起，由《膽大黨》的高速婆婆行李箱貼組接力販售，還有《葬送的芙莉蓮》的經典寶箱怪暖手枕組開放預購。

活動現場設置多款人氣作品卡片機，包括《進擊的巨人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《WIND BREAKER 防風少年》、《葬送的芙莉蓮》等，讓粉絲盡情蒐集隨機造型收藏卡。此外還有拍貼機，可以捕捉粉絲與經典角色的專屬瞬間，留下珍貴回憶。

「動漫嘉年華」快閃店

日期：2024/1/17(五)～2025/3/9 (日)

時間：每日12:00-21:00（公休日：除夕1/28公休）

地點：台中PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號1樓）