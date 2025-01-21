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《戰車世界：閃擊戰》史上最大更新　遊戲引擎全面進化

記者蘇晟彥／綜合報導

戰遊網（Wargaming.net）旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》將進行史上最大更新，即將登場的Reforged 重製版將為《戰車世界：閃擊戰》展開全新章節。Reforged重製版將升級至UE5，進而帶來更加的視覺效果、增強的物理效果，以及全新「戰車配備」系統、全新指揮官系統和煥然一新的地圖等，將為玩家帶來煥然一新的遊戲體驗。

▲▼ 《戰車世界：閃擊戰》 。（圖／戰遊網提供）

Reforge重製版將包括：
• UE5引擎升級：重製版的引擎將升級至虛幻引擎 5 (UE 5)，進而加速開發、增加遊戲性並實踐現實與幻想的視覺融合
• 物理和圖形的全面翻新：高規格的視覺效果和增強的物理效果將讓戰車更色彩鮮明、動態照明更優化、粒子特效更優化
• 全新指揮官系統：重新設計的指揮官系統將包括一系列具有獨特技能的新指揮官
• 全新「戰車配備」系統：進度系統將被簡化和優化，車輛將以主題做統整，整體上會讓擴大收藏變得更加容易
• 煥然一新的地圖：重製版的地圖將擁有最先進的視覺效果、天氣效果和更完善的排版

Wargaming MS-1 Studio工作室總經理Thaine Lyman表示：「這對於《戰車世界：閃擊戰》社群來說是一個重要的里程碑。在過去兩年裡，整個 MS-1 團隊為了此遊戲更新注入大量心血，希望保留住玩家最喜歡的內容同時，為遊戲帶來全新風貌，創造新的可能性，以及更現代化、視覺上令人驚艷的遊戲體驗。我們很高興能邀請大家一起踏入這個全新旅程！」
Reforge重製版首次 Ultra 測試將於 2025年1 月 24 日展開，玩家可於正式發布之前，透過此連結註冊來搶先體驗重製版的一系列新功能：https://reforged.wotblitz.com.

備註：《戰車世界：閃擊戰》玩家先前的帳號進度和內容皆不會受到影響 。

關鍵字：戰車世界閃擊戰

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