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Switch 2公開日被洩密　知名製作人怒罵爆料者：展現骯髒慾望

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於昨日晚間正式公開 Switch 2 樣貌，儘管官方沒有提前說會在甚麼時候發布影片，但其實本周就有爆料者表示，任天堂會在 1 月 16 日揭曉新機，消息最終準確命中。常在推特上直言不諱的遊戲製作人神谷英樹昨晚也開噴爆料者。

▼神谷英樹開噴爆料者。（圖／翻攝自推特）▲▼神谷英樹開噴爆料者。（圖／翻攝自推特）

神谷英樹是知名遊戲設計師，代表作包含《惡靈古堡2》、《惡魔獵人》、《完美超人JOE》、《大神》、還有《魔兵驚天錄》等等，推特上有超過 17 萬人追隨。這次 Switch 2 正式公開前，各種消息滿天飛，這讓神谷英樹相當不滿並在社群上開罵爆料者，「那些洩漏 Switch 2 資訊的人，從今往後人生裡，詛咒他們每次回到家時鞋底都會踩到屎。」

神谷英樹拿《大神》發表會來做類比，他認為這是個與玩家一同享受驚喜的時刻，「所有洩密者都應該被詛咒，他們所做的一切僅僅是為了滿足自己的快感，既沒有對任何人帶來利益，反而造成各種損失，簡直是渣渣中的渣渣，他們應該被丟到外太空永遠徘徊下去。」

最後神谷英樹強調，「洩密者明明身處一個只有極少數人才能接觸到機密資訊，需要負責任的位置，卻做出這些毫無理性、骯髒無比的自我表現，僅僅為了滿足那扭曲的認同需求。他們是可恥的人類，該受到譴責的不是那些被洩漏機密的廠商，而是這些該死的洩密者，我們必須儘快將他們徹底擊潰才行。」

關鍵字：Switch 2

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