Switch 2公開日被洩密　知名製作人怒罵爆料者：展現骯髒慾望

記者楊智仁／綜合報導
任天堂於昨日晚間正式公開 Switch 2 樣貌，儘管官方沒有提前說會在甚麼時候發布影片，但其實本周就有爆料者表示，任天堂會在 1 月 16 日揭曉新機，消息最終準確命中。常在推特上直言不諱的遊戲製作人神谷英樹昨晚也開噴爆料者。
▼神谷英樹開噴爆料者。（圖／翻攝自推特）
神谷英樹是知名遊戲設計師，代表作包含《惡靈古堡2》、《惡魔獵人》、《完美超人JOE》、《大神》、還有《魔兵驚天錄》等等，推特上有超過 17 萬人追隨。這次 Switch 2 正式公開前，各種消息滿天飛，這讓神谷英樹相當不滿並在社群上開罵爆料者，「那些洩漏 Switch 2 資訊的人，從今往後人生裡，詛咒他們每次回到家時鞋底都會踩到屎。」
神谷英樹拿《大神》發表會來做類比，他認為這是個與玩家一同享受驚喜的時刻，「所有洩密者都應該被詛咒，他們所做的一切僅僅是為了滿足自己的快感，既沒有對任何人帶來利益，反而造成各種損失，簡直是渣渣中的渣渣，他們應該被丟到外太空永遠徘徊下去。」
最後神谷英樹強調，「洩密者明明身處一個只有極少數人才能接觸到機密資訊，需要負責任的位置，卻做出這些毫無理性、骯髒無比的自我表現，僅僅為了滿足那扭曲的認同需求。他們是可恥的人類，該受到譴責的不是那些被洩漏機密的廠商，而是這些該死的洩密者，我們必須儘快將他們徹底擊潰才行。」
スイッチ2の情報をリークしてた奴ら／リークに加担してた奴らは全員この先の人生ずっと、家に帰ったら靴の裏に必ずウンコ付いてる呪いにかかれ…— 神谷英樹???? Hideki Kamiya???? (@HidekiKamiya_X) January 16, 2025
…と、大神の発表でサプライズをユーザーのみんなと一緒に楽しめた今、心底思う…糞リーカーどもは一人残らず呪われろ…
糞リーカーは、極一部の限られた人しか知り得ない情報を知る事が出来る責任ある立場にいながら、やってる事は理性の欠片もないドス汚れた承認欲求の発露に過ぎない恥ずべき人間なので、責められるべきは機密を暴露されたメーカーではなくこの糞どもであり、一刻も早く叩き潰さないといけないんですよ…— 神谷英樹???? Hideki Kamiya???? (@HidekiKamiya_X) January 16, 2025
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