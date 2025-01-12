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劇場版《進擊的巨人》票房狂飆　網看完PTSD聽到「這句」秒破防

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》1月3日震撼登上台灣大銀幕，票房突破3200萬元，拿下台灣當周電影票房冠軍，許多粉絲們全副武裝，披上巨人披風和Cosplay成劇中角色，只為親眼目睹這場史詩級最終戰役。

▼劇場版「進擊的巨人」票房狂飆。（圖／木棉花提供）▲▼巨人。（圖／木棉花提供）

隨著電影熱映《進擊的巨人》這股熱潮也迅速蔓延至各大社群平台成為熱門話題，更有網友笑稱看完電影後有PTSD，每當聽到「一路小心」、「我回來了」、「歡迎回來」這些再日常不過的日文時，就會馬上鼻酸、瞬間破防。另一個焦點是「米卡莎到底是怎麼回到帕拉迪島的」引起粉絲對故事邏輯各種腦洞大開的討論。 

此外，網上還有「看巨人完結篇電影版之前10件你需要知道的事」這樣的整理，幫助尚未觀看電影的觀眾做好準備。更有熱心粉絲統計，如果要進電影院觀看此次劇場版，需要先花多少時間補完動畫，答案是「總共約31小時，兩天內不眠不休就能追完至劇場版前87話。」

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》第二周特典「原作繪製三人彩蛋款複製簽名版」已公開，只要到全台上映電影院購買1月10日至1月16日期間電影票即可兌換，每位限兌四張，數量有限，送完為止，此款特典包含原作精美繪製的三位主要角色的彩蛋畫作，並附原作諫山創老師特別為電影繪製的簽名。

威秀影城則獨家推出了電影套餐－調查兵團「自由之翼披風杯套」及限量加購的調查兵團制服造型卡套，1/3-2/2在台北京站威秀還有期間限定劇場版快閃櫃位，展示電影角色立牌及商品，以及新光三越台北信義新天地A11 6F《進擊的巨人：Final Season》快閃店販售許多《進擊的巨人》周邊商品。

▲▼巨人。（圖／木棉花提供）

關鍵字：進擊的巨人

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