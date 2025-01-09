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外網選秋番最佳女角《青春之箱》兩女主都上榜、《膽大黨》緊追在後

記者楊智仁／綜合報導

2024 年每季都有許多優秀動畫帶給大家不少驚喜，剛結束的秋番則有「Re0、膽大黨、死神、青春之箱...」等人氣作品，先前國外動畫投票網站 Anime Corner 照慣例舉辦「秋番最佳女角」投票，《青春之箱》兩位女主「蝶野雛、鹿野千夏」分別登上第一名、第三名位置。

▼ Anime Corner 照慣例舉辦「秋番最佳女角」。（圖／翻攝自Anime Corner）▲▼青春之箱。（圖／翻攝自Anime Corner、推特）

《青春之箱》在秋番中憑藉美麗且細膩的校園愛情生活揭開青春序幕，講述體育名校羽毛球部新生、女子籃球部王牌之間邂逅的故事，作品內角色更是刻劃相當深刻，Anime Corner 超過 25000 張投票中，蝶野雛以超高 10.49% 得票率奪下「秋番最佳女角」，作為男主角好友小雛與大喜互動相當自然，貼心個性、勇於面對自己的愛情與目標，上半季最後兩集身穿和服可愛外型更是讓不少粉絲臉紅心跳。

▼小雛獲得「秋番最佳女角」。（圖／翻攝自@aonohako_PR）▲▼青春之箱。（圖／翻攝自Anime Corner、推特）

第二名為《膽大黨》女主角綾瀨桃以 9.88 得票率緊追在後，個性膽大豪爽、充滿自信，關鍵時刻強大念力非常值得依靠，遇上戀愛話題不時露出害羞態度也充滿著反差萌。第三名《青春之箱》鹿野千夏獲 4.43% 得票率，動畫開頭精緻畫風呈現學姊美麗模樣，為全國大賽目標寄人籬下時刻顧慮他人感受，個性溫柔貼心平易近人，對戀愛較遲鈍不過慢慢意識到自己的心意，《青春之箱》也將進入下個階段。

▼小桃獲得第二名。（圖／翻攝自@anime_dandadan）▲▼「膽大黨」。（圖／翻攝自@anime_dandadan、）

▼千夏學姊排名第三。（圖／翻攝自@aonohako_PR）▲▼青春之箱。（圖／翻攝自Anime Corner、推特）

關鍵字：青春之箱膽大黨

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