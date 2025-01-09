Pokémon GO大型活動睽違6年重返新北　侯友宜邀訓練家「Get you！」

記者蘇晟彥／新北報導

睽違六年，《Pokémon GO》將再次在新北地區舉辦大型抓寶活動「Pokémon GO Tour：合眾地區」，這次將以新北大都會公園作為主會場，同時境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」也將在傳說團體戰中首次登場，對此，新北市長侯友宜在記者會上也表示，「市府與Niantic合作，希望大家一起來『Get you』，同時也準備了十條觀光路線，邀請大家漫遊新北市」。

▼抓到你了。（圖／記者蘇晟彥攝）



本次「Pokémon GO Tour：合眾地區」將以新北大都會公園作為主會場，從 2 月 21 日至 23日舉辦，同時最受到訓練家關注的境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」將在《Pokémon GO》的傳說團體戰中迎來牠們的首次登場。對此，活動期間新北大都會公園將化身為寶可夢訓練家的舞台，除了在真實世界中打造寶可夢棲息地以外，現場還精心安排多處拍照景點與限定周邊商品、美食市集等活動內容，更安排皮卡丘見面會和限量皮卡丘造型遮陽帽，讓訓練家們有機會近距離與寶可夢拍照互動。

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此外，本次活動也與捷運公司共同規劃特殊的活動限定寶可補給站點，只要打敗在新北市境內佔領活動限定寶可補給站的GO火箭隊手下就可以獲得包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵！而新北市擁有豐富的自然景色、珍貴的人文歷史，為了讓各地遠道而來的訓練家們可以探索本市，新北市更規劃十條官方路線，邀請訓練家在新北市漫遊，持續享受探索樂趣。

1.懷舊之旅：三重眷村漫遊趣 —乘著捷運來到三重，除了可以到充滿懷舊氣息的空軍三重一村來一場穿越時空的旅程之外，更可至鄰近的三和夜市商圈大啖特色小吃，阮的肉干、印地安皮革等觀光工廠也適合消磨一下午。

2.陶藝之鄉：光點探索亮鶯歌 —鶯歌為臺灣的陶瓷重鎮，陶瓷老街中有許多特色風格的陶藝精品店，也可以安排到陶瓷博物館深度認識陶藝歷史及創作。鄰近的新北美術館以通透開放的空間融入河岸地景，更是北臺灣的藝術地標。

3.藍染風情：合習聚落漫步行 —融合美食與文化精華，古樸的三峽老街上滿是樟腦、染布、茶莊、中藥店及雜貨店，踏入老街就像走進了時光隧道，綿延的紅磚拱廊與巴洛克式牌樓，形成獨特意象。

4.淡海輕軌：漁人碼頭識情緣 —乘著淡海輕軌來到淡水漁人碼頭，下車後即可感受浪漫的海景風光，而情人橋白色的帆船造型，與碼頭邊停靠的大小船隻相望，營造出十足的海洋風情。

5.金山探索：溫泉老街啖美食 —身為昔日金山一帶漁獲和農產的集散地，老街保留了具古早味的傳統特色店家，來到金山老街不論愛吃甜或鹹，都能滿足大眾的味蕾。中山溫泉公園則有黃金之湯美稱，民眾可以愜意地在公園裡一邊泡腳，一邊享受絢麗美景。

6.情定三芝：觀海踏浪淺水灣 —淺水灣為彎月形沙灘的海濱美景，兼具亮白沙岸及覆滿綠藻的藻礁海岸，沿著步道來到芝蘭公園海上觀景平台，享受被海洋擁抱的浪漫，沿著水藍色的波浪長廊前行，彷彿走進海中央，以360度欣賞絕美海景及落日餘暉。

7.品茶之旅：茶香書香溢坪林 —坪林為文山包種茶的主要產地之一，坪林老街上茶莊林立，販賣各式各樣茶製品的商鋪，古色古香的茶業博物館，正是坪林百年茶葉的縮影，長3.9公里的觀魚步道見證封溪護魚的成效與悠然。

8.走進烏來：觀光台車訪泰雅 —來到烏來老街可以品嚐原住民風味的山產美食，更不能錯過當地的觀光台車與空中纜車，台車軌道旁是沿南勢溪谷修建的情人步道，加上橫跨南勢溪的烏來纜車，乘坐而上即可欣賞烏來的迷人地標，也是俯瞰瀑布的絕佳位置。

9.湖光山色：碧潭水漾小赤壁 —來到碧潭，可以造訪東岸的裝置藝術與階梯彩繪，到景觀餐廳享受河岸輕風吹拂，也可以選購河岸商圈的小吃與飲品。再踏上碧潭吊橋，走到碧潭西岸，步行登上「碧潭」題字之上的碧亭，將碧潭風光盡收眼底。

10.祈福天燈：鐵道秘境遊十分 —搭乘台鐵平溪線，暢遊充滿日式風情的菁桐、平溪、十分一帶，走訪臺版尼加拉瀑布－十分瀑布公園，欣賞萬馬奔騰的磅礡；放一盞天燈許一個願，祈求一年的平安順遂，在煤礦博物館搭礦車感受昔日風華。

此外，在這次「Pokémon GO Tour：合眾地區」中，將可以遇見異色「美洛耶塔」、「四季鹿」，活動主題的寶可夢會於活動期間，分別出現在四季主題的棲息地。