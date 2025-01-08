《藥師少女的獨語》開播倒數　幾田莉拉唱片頭：呈現貓貓迷人性格

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》第二季可說是 1 月最受人期待的新番之一，動畫馬上要在 1 月 10 日開播，這次作品邀請 YOASOBI 的主唱幾田莉拉（幾田りら）獻聲主題曲〈百花繚亂〉，粉絲們都相當期待幾田莉拉充滿魅力的聲線會如何詮釋這首曲子。

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊《藥師少女的獨語》動畫第二季預計 2025 年 1 月 10 日連兩季度放送，第二季主題曲〈百花繚乱〉由幾田莉拉演唱，過去 YOASOBI 時期就曾獻唱多次動畫主題曲，像是「葬送的芙莉蓮、水星的魔女、我推的孩子...」，不過這次是幾田莉拉首次以個人名義親自作詞、作曲、演唱，日前官方釋出單曲形象照，歌曲伴隨著動畫 1 月 10 日同步登上串流各大平台。

幾田莉拉表示，「〈百花繚亂〉這首歌曲圍繞著貓貓迷人的性格，還有華麗後宮的世界觀，投入過程當中相當緊張，希望透過歌曲讓大家感受到自己對動畫的愛還有對角色的喜愛。」豐富多變的流行曲調同時反映著《藥師少女的獨語》故事中複雜謎團，每年都讓粉絲們大飽耳福的幾田莉拉這次又將帶來甚麼驚奇，本周就會揭曉答案。