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LCP公開賽季決賽、升降賽資訊　開幕戰中信CFO對決越南MVKE

記者楊智仁／綜合報導

2025年，《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）首個賽季即將拉開序幕，作為亞太地區全新的頂級《英雄聯盟》電競賽事，LCP將成為該區域隊伍晉級全球賽事的唯一途徑，致力於將最頂尖的選手與團隊帶往世界舞台。

▲▼LCP。（圖／翻攝自推特）

LCP不僅是聯賽，更是致力於提升該地區《英雄聯盟》電競生態系的重要承諾，著重於多元化與競技實力的發展，即將到來的2025 LCP賽季中，下列隊伍將一同共襄盛舉，攜手揭開亞太地區《英雄聯盟》電競新篇章：

● CTBC Flying Oyster（合作夥伴）
● Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（合作夥伴）
● GAM Esports（合作夥伴）
● Talon（合作夥伴）
● DetonatioN FocusMe（客座）
● MGN Vikings Esports（客座）
● Team Secret Whales（客座）
● The Chiefs Esports Club（客座）

▲▼LCP。（圖／翻攝自推特）

【賽季決賽】

為迎接首個賽季即將登場，官方釋出賽制介紹影片，包含賽季開幕戰、期中賽和賽季決賽，每個階段都將決定哪些隊伍能夠晉級國際賽事，而最終冠軍將於賽季總決賽中誕生。以下是賽季決賽賽制的詳細資訊，將分為例行賽與季後賽兩個階段，例行賽共分為兩個階段。

第一階段是小組賽，賽季決賽種子排位會根據第二賽季期中賽表現來決定，但比賽紀錄將會重置，因此，根據第二賽季期中賽的排名，8支隊伍將被分為兩個小組：挑戰者小組和突破者小組。排名前四的隊伍將進入挑戰者小組，而排名後四的隊伍將進入突破者小組，接著，他們將進行單循環BO3比賽，來決定例行賽賽下一階段的初步排名。

第二階段是小組排位賽，首先會進行一次小組重組，確保賽事最高競爭水準，重組賽中，挑戰者小組的第4名與突破者小組的第1名將進行對決，而挑戰者小組的第3名將與突破者小組的第2名進行單場BO3比賽。重組賽的勝者將進入挑戰者小組，而敗者將落入突破者小組。

各小組中的隊伍將以雙敗淘汰制進行比賽，隨後，挑戰者小組所有隊伍都將晉級賽季決賽季後賽，突破者小組只有取得兩勝隊伍才能晉級。接下來季後賽中，剩餘6支隊伍將以雙敗淘汰制進行一系列BO3和BO5比賽，爭奪世界大賽資格，第一名隊伍成為首屆LCP冠軍。

▲▼LCP。（圖／翻攝自推特）

【晉升賽和降級賽事】

現在，我們將進一步說明賽季決賽季後賽結束後進行的升降級賽。根據賽季決賽的排名，升降級賽將針對兩種客座名額展開競爭：

● 自由競爭（FFA）

LCP中排名最低的客座隊伍，無論其來自哪個地區，都必須參加自由競爭（FFA）客座名額的競爭。他們將與來自外卡地區的隊伍，以及來自現有地區聯賽取得資格的隊伍展開對抗。

● 區域優勢

自由競爭（FFA）後，第二支參加升降級賽的LCP客座隊伍，將根據以下優先順序來爭奪區域優勢名額：「如果剩餘的客座隊伍中，來自同一個地區的客座隊伍數量超過一支，則該地區排名較低的客座隊伍將參加升降級賽」、「 如果剩餘的客座隊伍都來自不同地區，則LCP中排名第二低的客座隊伍，無論來自哪個地區都將參加升降級賽。」

參加爭奪區域優勢名額的地區聯賽隊伍，將不會參加爭奪自由競爭名額（FFA）的比賽，同一年內成功晉級世界大賽的客座隊伍，將不必參加升降級賽（P&R）。LCP升降級賽中獲勝的隊伍，將獲得2026年LCP的客座名額。落敗的隊伍將返回所屬地區的地區聯賽，或是等待下一次外卡賽的資格爭奪機會。

▲▼LCP。（圖／翻攝自推特）

【賽季開幕戰賽程】

1月17日

CTBC Flying Oyster vs MGN Vikings Esports 
Fukuoka SoftBank HAWKS gaming vs GAM Esports

1月18日

DetonatioN FocusMe vs Team Secret Whales
The Chiefs Esports Club vs Talon

1月19日

MGN Vikings Esports vs GAM Esports
Fukuoka SoftBank HAWKS gaming vs CTBC Flying Oyster

▲▼LCP。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：英雄聯盟

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