《光與影：33號遠征隊》評分解禁92成大黑馬　外媒盛讚：一定要玩

記者蘇晟彥／綜合報導

由法國遊戲工作室 Sandfall Interactive，同時廣為人知的是「Ubisoft前員工們」所打造的《光與影：33號遠征隊》，在24日發售後就廣受好評，在metacritic 媒體解禁開出92分的大紅盤，堪稱今年最大RPG黑馬，對此，不少媒體都盛讚，「遊戲界新星」、「很難想像是新創團隊的作品，遊戲非常細膩、玩法也十分舒服」

《光與影：33 號遠征隊》故事講述每一年的那一天，繪母都會從睡夢中甦醒，在巨石上畫出新的數字。每一年的那一天，任何年齡和該數字相同的人，全部都會灰飛煙滅。一年又一年，巨石上那可憎的數字逐漸變小，我們的人民也越來越少。明天，她將再次甦醒，畫下「33」。而明天，我們也將踏上最後的任務：殺了繪母，阻止她揮動死亡的筆刷。

《光與影：33號遠征隊》採用RPG遊戲，回合制玩法搭配獨特即時機制，玩家將踏上一段穿越奇蹟大陸的旅程，探索其中令人驚嘆的地點、發掘隱藏的秘密、挑戰豐富的支線內容，同時探索法國「美好年代」風格的世界，與可畏強敵展開殊死決戰。

對此，遊戲在上市後，就立刻吸引不少玩家目光，受到JRPG，卻由法國新創團隊開發就足以令人驚豔，再加上遊戲本身視覺效果極佳、在RPG玩法也不落俗套，在 metacritic 媒體評分解禁後就獲得92分高分，媒體稱讚「在RPG玩法上樹立新的標準，工作室完全是遊戲界的新星」、「故事從頭到尾反轉再反轉，深深吸引我」、「強烈建議你一定要玩這款遊戲」，更有媒體認為，《光與影：33號遠征隊》將會成為今年遊戲界的一匹大黑馬。