萬人命名紅到日本！《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

記者楊智仁／綜合報導

前陣子，桃園 Xpark 為了剛出生的國王企鵝寶寶，展開命名投票活動吸引破萬人參與，在 13,622 人祝福下「Tomorin」成為了企鵝寶寶的新名字，由於這個名字和近年爆紅的《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》有關，最近在廣播節目中，《MyGO!!!!!》聲優們也談論起了這個話題。

▼《MyGO!!!!!》聲優談論起「Tomorin」。（圖／翻攝自MYGO動畫、Xpark）

桃園 Xpark 先前向廣大網友募集企鵝寶寶的姓名，由於《MyGO!!!!!》爆紅，再加上動畫有水族館的場景，不少與《MyGO!!!!!》有關的名字像是「Tomorin、高松燈、燈、碧天伴走」紛紛出現，最終「Tomorin」以 13,622 票當選。而這個消息近期也成為動畫聲優們廣播節目「MyGO!!!!! 『迷子集會』」討論話題，高松燈、要樂奈、長崎爽世聲優羊宮妃那、青木陽菜、小日向美香都表示想來台灣來看看「Tomorin」。

青木陽菜認為這名字十分有趣且可愛，而且動畫中因為「燈」本身就喜歡企鵝，感覺非常合適，緊接著三人則討論起「會為企鵝取名字會取什麼」的話題時，小日向美香回憶自己以前曾經替水族館的企鵝取名「權三郎」和「敏郎」，羊宮妃那則舉例「太郎」和「次郎」，或者是「巧克醬」( 因為喜歡巧克力 )，青木陽菜則分享「梅醬」、「小梅醬」或「紫醬」可愛的命名風格。