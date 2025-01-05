ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

萬人命名紅到日本！《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

記者楊智仁／綜合報導

前陣子，桃園 Xpark 為了剛出生的國王企鵝寶寶，展開命名投票活動吸引破萬人參與，在 13,622 人祝福下「Tomorin」成為了企鵝寶寶的新名字，由於這個名字和近年爆紅的《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》有關，最近在廣播節目中，《MyGO!!!!!》聲優們也談論起了這個話題。

▼《MyGO!!!!!》聲優談論起「Tomorin」。（圖／翻攝自MYGO動畫、Xpark） ▲▼MYGO。（圖／翻攝自MYGO動畫、Xpark）

桃園 Xpark 先前向廣大網友募集企鵝寶寶的姓名，由於《MyGO!!!!!》爆紅，再加上動畫有水族館的場景，不少與《MyGO!!!!!》有關的名字像是「Tomorin、高松燈、燈、碧天伴走」紛紛出現，最終「Tomorin」以 13,622 票當選。而這個消息近期也成為動畫聲優們廣播節目「MyGO!!!!! 『迷子集會』」討論話題，高松燈、要樂奈、長崎爽世聲優羊宮妃那、青木陽菜、小日向美香都表示想來台灣來看看「Tomorin」。

▲▼MYGO。（圖／翻攝自MYGO動畫、Xpark）

青木陽菜認為這名字十分有趣且可愛，而且動畫中因為「燈」本身就喜歡企鵝，感覺非常合適，緊接著三人則討論起「會為企鵝取名字會取什麼」的話題時，小日向美香回憶自己以前曾經替水族館的企鵝取名「權三郎」和「敏郎」，羊宮妃那則舉例「太郎」和「次郎」，或者是「巧克醬」( 因為喜歡巧克力 )，青木陽菜則分享「梅醬」、「小梅醬」或「紫醬」可愛的命名風格。

關鍵字：MyGO

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

《火影忍者》聯名服台灣上市　曉組織黑袍、多功能中忍背心再現

日推特票選2024年度動畫　《敗北女主》逆襲登頂、多部神作入榜

外媒曝2025微軟將讓更多大作登PS5　分析師：他們別無選擇

萬人命名紅到日本！《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億　執行長曝：非凡作品

怕像《星鳴特攻》暴死？《黑夜君臨》總監神回：我們是買斷制

女兒藏300本BL書被家人發現　爸爸超細心整理還用Excel分類

MyGO續篇《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾...伺服器當機

《萬代潮流時尚週》台北登場　珍奶、101鋼彈服飾滿滿台灣設計

外網票選2025最期待新番　「我獨自升級、藥師少女」續作高票登頂

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億

怕像《星鳴特攻》暴死？

So-net還是撐不住了⋯

《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾

外媒曝2025微軟將讓更多大作登PS5

2025台北電玩展陣容搶先看

《火影忍者》聯名服台灣上市

《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

推特票選24年度動畫《敗北女主》登頂

外動畫網票選2025最期待新番

最新新聞

《火影忍者》聯名服台灣上市

推特票選24年度動畫《敗北女主》登頂

外媒曝2025微軟將讓更多大作登PS5

《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億

怕像《星鳴特攻》暴死？

爸爸整理女兒房間發現300本BL書

《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾

《萬代潮流時尚週》台北登場

外動畫網票選2025最期待新番

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366