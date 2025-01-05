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《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億　執行長曝：非凡作品

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手 VI》（GTA 6）不僅將成為 2025 年最受矚目遊戲，甚至可能成為整個 10 年最具影響力作品，根據外媒估計，首年《GTA 6》的營收預估將達 30 億美元 ( 約千億台幣 )，成為低迷遊戲市場中的一大亮點。

▼《GTA6》外媒估首年營收就破千億。（圖／翻攝自Rockstar Games）▲▼GTA、動漫。（圖／翻攝自推特）

Take-Two Interactive 計劃於 2025 年秋季在 PlayStation 和 Xbox 主機上發行《俠盜獵車手 VI》，據遊戲市場研究機構 DFC Intelligence 預測，該遊戲在發售前的預購收入就可能超過 10 億美元，DFC 預計，遊戲發售後 12 個月內的總收入將達 32 億美元，是 2013 年前作的兩倍。

Take-Two 執行長斯特勞斯·澤爾尼克（Strauss Zelnick）表示，「在結果實現之前，我從不輕易宣告勝利。但我相信 Rockstar Games 將再次帶來非凡的作品…，顯然外界期待非常高。」作為 Take-Two Interactive 旗下子公司，Rockstar對《GTA 6》透露的訊息極少，自 2023 年發布首支預告片以來，Take-Two 股價已上漲超過30%，這支預告片 YouTube 播放量已超過 2.3 億次，遊戲舞台前往佛羅里達州邁阿密的雷歐奈達州罪惡市（Vice City），玩家將扮演情侶檔，到佛羅里達體會不同的人文風情同時準備大幹一場。

關鍵字：GTA6俠盜獵車手

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