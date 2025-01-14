專訪／憶S9世界賽「玩很爛」...FoFo進化回歸：我會是最強中路

記者楊智仁／專訪

《英雄聯盟》LCP 新賽季即將展開，常勝軍 Talon 精神領袖 Maple 退役，不過新的一年他們迎來值得信賴的中路指揮官，FoFo 自 LPL 回歸目標幫助隊伍完成連霸，同時為自己生涯第二次世界賽全力衝刺，接受《ETtoday遊戲雲》專訪 FoFo 強調「我絕對是 LCP 最強中路」。

▼新賽季 Talon 迎來 FoFo 回歸。（圖／記者黃克翔攝）

FoFo 過去 LMS 時期憑藉強勁打線實力和寬闊角色池，逐漸成為賽區第一中路，實力自然被 LPL 注意到，這些年轉戰多支隊伍，離世界賽卻總差臨門一腳，今年回到熟悉環境 FoFo 表示，「在 LPL 打很多年待過許多戰隊，好多次差一點就能進世界賽，所以就會想是不是要換個環境試試看，加上現在隊友都還不錯，像 Karsa 搭配起來很順，溝通沒什麼問題，只要我們處理好個人的操作，配合起來就是最強的。」

▼FoFo 認為和隊友的配合非常順暢。（圖／記者黃克翔攝）

「我人生唯一夢想，就是再進一次世界賽」這是 FoFo 過去於紀錄片曾展現的覺悟，8 年職業生涯僅 2019 登上《英雄聯盟》賽場最重要舞台，FoFo 有些無奈地說到，「這幾年運氣不太好，只能說繼續努力不能放棄…，不過現在回想起 S9 的自己，覺得那個時候玩很爛，我對遊戲的理解很粗淺，特別是中路這條線，某些時間點需要去幫助隊友讓節奏進行更順利，然而當時沒想那麼多，只抱持著打線贏多一點這種奇怪想法，所以才沒有晉級，如果現在的我去打一定可以八強。」

▼FoFo 回憶 S9 世界賽。（圖／翻攝自lolesports）

當初才華洋溢的少年如今已 26 歲，FoFo 需要承擔起指揮隊伍的重責大任，這正是近年去到 LPL 最大收穫，「剛去的時候打前段班隊伍很痛苦，根本打不贏，現在遊戲理解提升很多，包含重要比賽的指揮，而且到 LPL 之後溝通變更直接了，有問題不拐彎抹角直指核心，畢竟大家不是為了罵人，是為了解決問題。」

雖然這些年不在台灣，但 FoFo 一直有關注 PCS 比賽，他認為 PSG 賽區內總是非常宰制，然而世界賽看起來總打得很不自在，新賽區 LCP 如今迎來越南隊伍加入，FoFo 看好競爭力有望向上提升，「越南打法很有自己的風格，如果不注意的話很容易掉一把，每次跟他們打都能學到很多東西，這次改制絕對是好事，競爭力提升去世界賽才不會輸太慘。」尖銳話語中透露著 FoFo 的自信，並強調「不用擔心，我絕對會是 LCP 最強中路。」

▼FoFo：我會是 LCP 最強中路。（圖／記者黃克翔攝）