怕像《星鳴特攻》暴死？《黑夜君臨》總監神回：我們是買斷制

記者蘇晟彥／綜合報導

FromSoftware工作室新作品，同時也是《艾爾登法環》延伸續作的協力生存動作遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》將在2025年登場，遊戲將採用少見的3人協力。近日總監石崎淳在接受IGN專訪時被問到「會不會擔心像《星鳴特攻》等訂閱制服務遊戲一樣暴死」，他則毫不擔心表示，「《黑夜君臨》採用買斷制，對於服務制讓玩家失望的表現絲毫不擔心，而且我們（FromSoftware）存在的目的就是致力於讓遊戲變得更好玩」。

根據IGN訪問表示，石崎淳在談到《艾爾登法環 黑夜君臨》時信心滿滿，在故事方面將會是以「平行世界」的概念，官方想要尊重玩家在《法環》中經歷的一切，並不打算添加故事去破壞，因此本次主線並沒有邀請喬治·R·R·馬丁參與設計，但玩家仍可以在這個平行世界中找到一些屬於《法環》的影子。

而遊戲採用比較少見的三人協力，石崎淳解釋，遊戲都是以三個人進行出發，將打造最佳的平衡，確保在過程中可以充分享受合作的樂趣，而且將會與《黑暗靈魂》、《法環》有截然不同的成就感，之所以選擇三個人也是想要創造出與以往不同的遊戲體驗。

而被問起先前《星鳴特攻》、《自殺突擊隊》這類遊戲因為訂閱服務制而大失敗（當然還有過於政治正確的原因），石崎淳反倒不擔心，強調《黑夜君臨》是一次性買斷的遊戲，自己對於他們這樣糟糕的表現並不擔心，也不煩惱會去對《黑夜君臨》有什麼特別影響，而且他也強調，我們（FromSoftware）存在的目的就是致力讓遊戲變得更好玩，團隊始終堅信遊戲夠好玩，玩家自然就會喜歡。