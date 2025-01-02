任天堂Switch 2最新諜照曝光　外界預估「這時間」一定有消息

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著任天堂公佈Switch 後續機種（暫稱 Switch 2）即將在2025年上市，各種相關爆料也喧囂塵上，對此，在Twitter、Reddit上就分別有人爆料「諜照」，內容曝光Switch 2將採用 NVIDIA Tegra T239 SoC晶片，同時內含 1,536 CUDA 核心加速「AI深度學習」的效能，但外界仍普遍預測，Switch 2的效能不會強過PS5 Pro，但會靠著有趣玩法取勝。

▼Reddit上又有人爆料任天堂Switch 2諜照。（圖／翻攝自Reddit／MHN1994）



從爆料的諜照來看，Switch 2 採用 NVIDIA Tegra T239 晶片，CUDA將高達1536個，提供12GB RAM，並支援高達 7500 MT/s 的頻率，在主機板上將有優化散熱設計，確保運行穩定；此外，外界預測在規格上並無法跟PS5 Pro效能相仿，畢竟體積就不一樣，但透過晶片可以達到多項讓畫面更精緻的功效。

此外，預計搭載 256GB 的 UFS 3.1 儲存空間和 8 吋螢幕，底座可能將支援最高 4K/30FPS 的輸出解像度。但針對近期種種爆料，任天堂都沒有給出真正的上市時間，但外界普遍認為Q1一定會有相關消息出現，而面對即將到來的台北電玩展，任天堂也特別公告表示，在會上將不會有後續機種的任何消息。