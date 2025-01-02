ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂Switch 2最新諜照曝光　外界預估「這時間」一定有消息

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著任天堂公佈Switch 後續機種（暫稱 Switch 2）即將在2025年上市，各種相關爆料也喧囂塵上，對此，在Twitter、Reddit上就分別有人爆料「諜照」，內容曝光Switch 2將採用 NVIDIA Tegra T239 SoC晶片，同時內含 1,536 CUDA 核心加速「AI深度學習」的效能，但外界仍普遍預測，Switch 2的效能不會強過PS5 Pro，但會靠著有趣玩法取勝。

▼Reddit上又有人爆料任天堂Switch 2諜照。（圖／翻攝自Reddit／MHN1994）

▲▼

從爆料的諜照來看，Switch 2 採用 NVIDIA Tegra T239 晶片，CUDA將高達1536個，提供12GB RAM，並支援高達 7500 MT/s 的頻率，在主機板上將有優化散熱設計，確保運行穩定；此外，外界預測在規格上並無法跟PS5 Pro效能相仿，畢竟體積就不一樣，但透過晶片可以達到多項讓畫面更精緻的功效。

此外，預計搭載 256GB 的 UFS 3.1 儲存空間和 8 吋螢幕，底座可能將支援最高 4K/30FPS 的輸出解像度。但針對近期種種爆料，任天堂都沒有給出真正的上市時間，但外界普遍認為Q1一定會有相關消息出現，而面對即將到來的台北電玩展，任天堂也特別公告表示，在會上將不會有後續機種的任何消息。

關鍵字：switch2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

Sonet還是撐不住了⋯9年國寶級手遊終止營運　粉絲嘆：還剩下什麼

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒　皮卡丘餅、精靈球蛋糕捨不得吃

任天堂Switch 2最新諜照曝光　外界預估「這時間」一定有消息

24年Sony、EA多家遊戲商遇大裁員潮　為何僅任天堂不受影響

中國電信《健身環大師》直接「開抄致敬」任天堂名作　價格還翻倍

韓國通過法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」　最高達三倍

200萬訂閱動畫鋼琴家「A叔」年末現身！獻2024霸權唯美組曲

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台！高速婆婆巨大氣偶追你跑

廣志遛小白爆衝！「QQ飛車／蠟筆小新」手遊合作超奇葩紅到日本

賣同人誌40年沒賺過錢　70歲攤主吐心聲：這是興趣...會堅持下去

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

70歲男同人擺攤40年沒賺過錢

中國電信推《健身環大師》開抄

任天堂Switch 2最新諜照曝光

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒

台北電玩展Indie House平面圖公開

2025台北電玩展陣容搶先看

韓國法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」

《我推的孩子》真人電影票房不佳

「QQ飛車 X 蠟筆小新」合作紅到日本

最新新聞

Sonet還是撐不住了⋯

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒

任天堂Switch 2最新諜照曝光

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

中國電信推《健身環大師》開抄

韓國法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」

200萬訂閱動畫鋼琴家「A叔」年末現身

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台

「QQ飛車 X 蠟筆小新」合作紅到日本

70歲男同人擺攤40年沒賺過錢

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366