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24年Sony、EA多家遊戲商遇大裁員潮　為何僅任天堂不受影響

記者楊智仁／綜合報導

隨著 2024 年結束，遊戲產業仍在充滿挑戰的環境中努力適應，過去幾個月裡，遊戲開發商經歷多達約 25,000 名員工的裁員潮，許多大型公司都受到影響，像 EA、Ubisoft、PlayStation 和 Xbox 等遊戲巨頭都未能倖免於難。然而，有家公司於這波風暴中表現得異常穩定，在普遍裁員威脅下，Nintendo 任天堂成功地在過去兩年幾乎毫髮無傷。

▼任天堂 2024 年並沒有受到裁員潮影響。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

任天堂承認，近年來製作遊戲的成本呈指數級增長，也因此，這家遊戲巨頭同樣面臨著不小的挑戰，儘管如此，相較於像 Embracer Group 這樣遭受重創的公司，任天堂顯得異常穩定。事實上，該公司在 2023 年和 2024 年幾乎沒有裁員紀錄，相比之下，以下公司在過去兩年都面臨大裁員潮，「Embracer Group、Unity Technologies、Microsoft Gaming、Sony、EA、Ubisoft、Epic Games...」，多者甚至單一公司超過 7800 名員工受到影響。

雖然 Nintendo of America 今年早些時候解僱 120 名合約員工，目的是加強公司全球開發計劃，不過合約員工離開通常是合約結束後的自然結果，這與其他公司大規模裁員的情況無法相提並論。或許，任天堂能夠避免像 PlayStation 或 Xbox 那樣的命運，與已故任天堂前總裁岩田聰的經營理念密不可分，當時岩田聰在 2013 年 Wii U 市場失利後，選擇將自己薪水減半，從而避免對員工的裁員。此外，任天堂近期在《薩爾達傳說：王國之淚》與《超級瑪利歐兄弟》電影上的成功，也為公司帶來巨大助力，同時，Switch 主機銷售依然強勁，為任天堂提供了穩定的收入來源。

關鍵字：任天堂Sony

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