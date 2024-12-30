ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

LCK頒獎典禮取消紅毯選手向空難致哀　Faker榮登年度最佳選手

記者楊智仁／綜合報導

2024 年邁入尾聲，先前《英雄聯盟》LCK Awards 頒獎典禮也正式登場，其中拿下 S14 世界冠軍的前 T1 組合可說是最大贏家，而五冠王 Faker 也榮獲了OP.GG 搜尋王、最佳中路、2024 年最佳選手等獎項。

▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）▲▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）

這幾年對 LCK 來說可謂相當成功，連續三年賽區都奪得世界冠軍，再加上超人氣隊伍 T1 還有 Faker 傳奇故事，收視與討論度繼續往上飆升。年末 LCK Awards 是選手們辛苦一整年的榮耀時刻，本來預計頒獎典禮將進行直播，但因為濟州航空震驚世界的重大事故，最終改為錄播形式，選手們也在頒獎典禮上向空難事故罹難者與遺屬表達哀悼。

▲▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）▲▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）

S14 世界冠軍組合 Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria 囊括 2024 年各路線最佳選手獎 ( Zeus 因為軍事訓練剛結束未出席 )，Faker 更是這次頒獎典禮最大贏家，榮獲 OP.GG 搜尋王、最佳中路、2024 年最佳選手，傳奇 10 年來屹立不搖讓人再度欽佩李哥的毅力，Faker 也表示，「今年競爭相當激烈，春夏季有 Gen.G、HLE 等強勁的對手，那段時間很辛苦幸好有和隊友一起堅持下來，感謝隊友、家人、後勤、朋友、粉絲讓我在世界賽拿到好成績並奪下這個獎項，接下來會努力繼續成長並前進。」

▲▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）▲▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）▲▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型　白皙肌膚還原臉紅心跳瞬間

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會！配音40年聲演無數經典

LCK頒獎典禮取消紅毯選手向空難致哀　Faker榮登年度最佳選手

2025台北電玩展陣容搶先看！未上市新作搶先玩　日韓指標製作人開講

日同人盛會C105首日人潮破15萬...排隊影片看不到盡頭超壯觀

《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍　泰國強權BAC快攻戰術血洗4：0勝

《傳說對決》BMG沒有倒！4：0血洗泰國黑馬　晉級AIC冠軍賽搶600萬

極好評恐怖遊戲《8號出口》推真人電影　首預告出爐驚悚還原

《我推的孩子》真人電影票房不佳僅排第七名　專家點關鍵原因　

訓練家快衝「寶可夢風味糖」超商登場：三款包裝、八種角色等收服

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日同人盛會C105首日人潮破10萬

《我推的孩子》真人電影票房不佳

《進擊的巨人》史詩終戰登大銀幕

《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍

LCK頒獎典禮Faker榮登年度最佳選手

台北電玩展Indie House平面圖公開

2025台北電玩展陣容搶先看

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型推出

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會

史丹利嗆統神「沒運動家精神」

最新新聞

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型推出

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會

LCK頒獎典禮Faker榮登年度最佳選手

2025台北電玩展陣容搶先看

日同人盛會C105首日人潮破10萬

《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍

《傳說對決》BMG4:0血洗泰國黑馬

恐怖遊戲《8號出口》推真人電影　

《我推的孩子》真人電影票房不佳

「寶可夢風味糖」超商登場

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366