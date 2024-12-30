LCK頒獎典禮取消紅毯選手向空難致哀　Faker榮登年度最佳選手

記者楊智仁／綜合報導

2024 年邁入尾聲，先前《英雄聯盟》LCK Awards 頒獎典禮也正式登場，其中拿下 S14 世界冠軍的前 T1 組合可說是最大贏家，而五冠王 Faker 也榮獲了OP.GG 搜尋王、最佳中路、2024 年最佳選手等獎項。

▼Faker獲得年度最佳選手。（圖／翻攝自@LCK推特）

這幾年對 LCK 來說可謂相當成功，連續三年賽區都奪得世界冠軍，再加上超人氣隊伍 T1 還有 Faker 傳奇故事，收視與討論度繼續往上飆升。年末 LCK Awards 是選手們辛苦一整年的榮耀時刻，本來預計頒獎典禮將進行直播，但因為濟州航空震驚世界的重大事故，最終改為錄播形式，選手們也在頒獎典禮上向空難事故罹難者與遺屬表達哀悼。

S14 世界冠軍組合 Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria 囊括 2024 年各路線最佳選手獎 ( Zeus 因為軍事訓練剛結束未出席 )，Faker 更是這次頒獎典禮最大贏家，榮獲 OP.GG 搜尋王、最佳中路、2024 年最佳選手，傳奇 10 年來屹立不搖讓人再度欽佩李哥的毅力，Faker 也表示，「今年競爭相當激烈，春夏季有 Gen.G、HLE 等強勁的對手，那段時間很辛苦幸好有和隊友一起堅持下來，感謝隊友、家人、後勤、朋友、粉絲讓我在世界賽拿到好成績並奪下這個獎項，接下來會努力繼續成長並前進。」