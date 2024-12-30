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2025台北電玩展陣容搶先看！未上市新作搶先玩　日韓指標製作人開講

記者楊智仁／綜合報導

2025台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月23日至26日在南港展覽館1館登場，同場舉辦的亞太遊戲高峰會今日釋出2025年度大會的論壇主題與亮點講者，並同步開放聽眾登錄報名；TGS商務區與玩家區亦首度公開部分展出陣容，包括日系遊戲大廠任天堂、雲豹娛樂、Cygames、臺灣光榮特庫摩、Gemdrops及來自韓國的格雷維蒂互動、CookieRun薑餅人等，將攜手帶來玩家最期待的新作與熱門遊戲。

▼2025電玩展即將登場。（圖／資料照、記者楊智仁攝、官方提供）▲▼電玩展。（圖／記者楊智仁攝）

作為亞太地區重要的遊戲展覽，TGS將於1月23日至24日同期舉辦B2B商務區與亞太遊戲高峰會，在亞太遊戲高峰會的2025年度大會中，將有來自海內外遊戲相關產業鏈的菁英講師齊聚，其中包括Arc System Works《聖騎士之戰-奮戰-》製作人宮內 健、GAMFSN《棕色塵埃2》PD & CEO李浚熙、SQUARE ENIX《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》製作人早坂 将昭與技術美術楊 敏、SQUARE ENIX《復活邪神2 七英雄的復仇》製作人田付 信一、Tookyo Games《百日戰記-最終防衛學園-》總監兼劇本小高 和剛與打越 鋼太郎等，國際知名的指標性製作人將分享遊戲作品背後的開發秘辛。

▲▼電玩展。（圖／官方提供）

為進一步了解玩家心聲，TGS每年都會進行入場者的問卷調查，根據3,497位參觀者的熱情分享，過去一年來，玩家持有的遊戲裝置以PC設備成長最多，掌上型主機也十分受到歡迎，而玩家對於全平台的遊戲都十分有興趣，入場者則最期待遊戲試玩。

本次展出內容同樣呼應玩家期待，祭出了超多熱門大作，有入圍TGA最受期待遊戲獎的《Monster Hunter Wilds》、經典大作重製的《METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER》、開發《槍彈辯駁》與《極限脫出》兩大系列製作人攜手打造的《百日戰記-最終防衛學園-》、煉金術師系列第26部正傳RPG《優米雅的鍊金工房 ～追憶之鍊金術士與幻創之地～》、以經典格鬥遊戲衍伸的沉浸式戀愛冒險遊戲《Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -》、全球封測超過54萬人同時在線的《流亡黯道2》、未來虛擬都市主題的策略卡牌RPG《伊瑟》、航海冒險MMORPG《大航海時代：傳說》等，多款未上市遊戲將在展場登場，此外還有電競品牌大廠ROG玩家共和國、RAZER、WD_BLACK與硬體周邊廠商三井3C等，玩家可盡情體驗最新遊戲並同時把握展場優惠，進行年度電競設備升級。

▲▼電玩展。（圖／記者楊智仁攝）▲▼電玩展。（圖／記者楊智仁攝）

此外，還有多款熱門遊戲，將在現場與玩家見面，包括35年以上歷史的名作《Street Fighter》系列最新作品《Street Fighter 6》、跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》、新型態戰術攻防手遊《明日方舟》、日前甫正式上市的回合制戰略遊戲《少女前線2：追放》、現象級養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》、結合策略與放置玩法的冰雪末日生存遊戲《寒霜啟示錄》、韓國超夯薑餅人系列作品《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》、《薑餅人王國》、《薑餅人之塔》、台灣知名插畫IP化身桌面小寵物的《螢幕貓蟲咖波》、人氣漫畫授權的回合制卡牌RPG《咒術迴戰幻影夜行》、療癒可愛的《菇勇者傳說》、知名戰艦擬人即時海戰手遊《碧藍航線》、武俠大世界冒險RPG《俠客傳說：小小英雄》、治癒系冒險放置手遊《出發吧麥芬》、融合科幻元素的首款本土開發MOBA《G9: League of Aces 特攻聯盟》，將分別推出熱鬧的互動遊戲與現場限量周邊好禮，還有超香的Coser讓遊戲角色走入現實中；此外還有經營多年的作品，如迎來12歲生日的《神魔之塔》、繁中版發售7週年的《Fate/Grand Order》、邁入1.5週年的《棕色塵埃 2》，要在TGS感謝長年支持的玩家，邀請支持者一同慶生、並攜手迎向更長遠的未來。

▲▼電玩展。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：台北電玩展

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