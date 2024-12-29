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《傳說對決》BMG沒有倒！4：0血洗泰國黑馬　晉級AIC冠軍賽搶600萬

記者蘇晟彥／胡志明報導

《傳說對決》AIC 2024國際賽在越南胡志明市西貢會議中心開戰，最後一日賽程將先由敗部組的隊伍FS、BMG爭奪勝者，接著進入到晚上與勝部組BAC最後對決。對此，BMG一改昨天頹勢，以乾淨利落的4：0擊敗對手，再次站上國際賽的最終舞台，將對上BAC爭取本屆AIC冠軍頭銜及20萬美金（約台幣600萬）獎金。

▼BMG以4：0戰勝FS，將進入冠軍賽與BAC正面交鋒。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決,AIC,闆妹,BMG 。（圖／記者蘇晟彥攝）

BMG在29日賽程對上被譽為「黑馬」的泰國強隊FS，FS在昨日更是在前期狠狠壓制BAC，但BMG一改昨日頹勢，在前期就以極具壓制力的節奏狠狠壓死FS，以4：0乾淨利落的分數將其擊敗，將在稍後（五點）前進AIC國際賽舞台對上BAC，爭取最後榮耀。

GAME 1 BMG勝

前期BMG塔殺失誤被FS反打收掉牛魔王，但然而擊殺吃完魔龍後的FS卻被Neil拉茲蹲到兩名成員，優勢瞬間被BMG打回來。，隨後雙方在上路爆發激烈會戰，雙方你來我往但一名成員都沒有倒下，FS在後續依靠著凡恩、銀晝的強勢度，把BMG的外塔全數摧毀，隨後在暗影凱撒的會戰中，BMG速吃全員撤退，緊接著Neil拉茲打出1打2的精采操作。後期在魔神凱撒的會戰中BMG以2換3成功拿到魔神凱撒，最終在遊戲時間 23分鐘時，BMG成功拿下首局勝利。

GAME 2 BMG勝

前期BMG抓到FS伯頓失誤但被FS反打1換1，隨後BMG思科德配合星葵塔殺筱清，但被趕來的拉茲也收掉了星葵，卻也讓最終BMG把成功拆掉魔龍路外塔，中期Neil在暗影凱撒的爭奪戰中成功搶到了凱撒，局勢瞬間反轉。後期BMG靠著陣容的優勢慢慢消耗對方，然而雙方依舊互不相讓使戰局陷入膠著。緊接著FS筱清進場失誤，被BMG反打，還打掉FS多名成員也失去了保命裝死神鐮刀與涅槃之刃。，隨後BMG拿下魔神凱撒直攻對方主堡，拿下第二局，比數來到2:0。

GAME3:BMG勝

前期BMG嘗試塔殺FS亥犽但雙方高手過招但都沒有掉人頭。 然而BMG在防守魔龍路外塔時BMG森圖爾特卻被FS令月二瞬擊殺，隨後在上路的單挑Neil及時趕到支援Kawhi成功反殺瑞克。中期FS拿下暗影凱薩後順勢把BMG外塔都壓掉，緊接著在第二條暗影凱撒的會戰中雙方爆發激烈團戰，BMG也只剩下一名成員。然而在15分鐘的魔神凱撒關鍵局時，BMG更是打出一系列完美操作，團戰打出了0換5後，直攻對方主堡，3:0 來到聽牌局。 


 

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