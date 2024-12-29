《我推的孩子》真人電影票房不佳僅排第七名　專家點關鍵原因　

記者楊智仁／綜合報導

真人電影《【我推的孩子】The Final Act》於12月20日登上大銀幕，該片在全日本超過300家影院大規模上映，不過首周票房收入僅1億日圓，全國電影排名第七，以《我推》動畫知名度而言，似乎沒有像大家所預期的那麼熱門。

▼《我推的孩子》真人電影。（圖／翻攝自@oshinoko_lapj推特）

說到《我推的孩子》，去年因動畫大熱而廣為人知，其主題曲由YOASOBI演唱的〈IDOL〉更成為全球熱門歌曲，並在去年底第74屆NHK紅白歌合戰中引發熱議，然而真人版電影的票房表現卻未如動畫版那樣大熱，顯得相對冷淡，據業界人士透露，這樣的結果基本在預期之內，「動畫粉絲基礎雖然十分核心，但如果未能吸引更廣泛的普通觀眾，就難以在電影票房上取得重大成功，對於那些沒有接觸過動畫的普通觀眾來說，真人版電影未能激發他們的興趣。」

這一結果背後，發行形式可能是影響因素之一，本次真人化計畫與串流劇集聯動，然而，劇集版先在Amazon Prime平台上播出，其後才推出接續劇情的真人電影，這種先串流後上映的模式，可能進一步限制了觀眾範圍。電影評論家大高宏雄指出，「漫畫改編真人電影要成功的話通常具備高娛樂性，例如動作、懸疑、歷史劇等，且擁有宏大的規模，能吸引更廣泛的普通觀眾，因此更可能成為票房大熱。」