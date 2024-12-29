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劇場版《進擊的巨人》史詩終戰登大銀幕！台灣特映會粉絲哭成淚海

記者楊智仁／綜合報導

由諫山創所著作品為原作改編動畫，《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》將於 1 月 3 日在台灣上映，此作在日本上映後好評不斷，繳出突破 10 億日圓票房的好成績。特映會於日前登場， 特映會現場來了許多《進擊的巨人》鐵粉，還有人打扮成動畫裡的里維兵長、米卡莎和莎夏一同共襄盛舉，吸引現場其他粉絲爭相合影。

▼《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》。（圖／木棉花提供）▲▼巨人。（圖／木棉花提供）

以動畫《進擊的巨人The Final Season 完結篇》前篇加上後篇重新剪輯而成的 145 分鐘絕無冷場，角色「漢吉」超燃「名場面」也讓觀眾哭成一片淚海。現場的觀影嘉賓映後也一致淚推，「完全可以為了彩蛋來二刷劇場版」、「雖然已經看過TV版，但在電影院看還是哭到不行」、「透過大銀幕欣賞完全有不一樣的感受，超有代入感。」

▲▼巨人。（圖／木棉花提供）▲▼巨人。（圖／木棉花提供）

《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》以大銀幕的視覺體驗與 5.1 聲道環繞音效，將觀眾帶入《進擊的巨人》的最終戰場。緊張與刺激的劇情通過大畫面，衝擊著觀眾彷彿置身其中，與角色一同面對巨人的壓迫與命運的抉擇，將於 2025 年 1 月 3 日於各大電影院上映，首周還贈送限量特典，更多特典消息請關注木棉花社群。

▲▼巨人。（圖／木棉花提供）

關鍵字：進擊的巨人

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