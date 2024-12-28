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《傳說對決》GCS最後希望BMG賽前訪　認「BAC太強很難打」

記者蘇晟彥／胡志明報導

《傳說對決》2024 AIC國際賽在越南舉辦，GCS賽區最後希望BMG順利闖進四強，將面對三隊泰國勁旅夾攻，必須「一穿三」才能奪下最終冠軍。對此，BMG在賽前接受媒體訪問，恩天表示前面花了一些時間去理解版本，現在狀況慢慢找回節奏，而團員們幾乎口徑一致，都不想碰上BAC，認為他們默契真的很好，冠俊更直呼，「真的太強了打不贏！」

▼BMG在賽前接受訪問，能否延續榮光將看五位隊員的表現。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決,AIC 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本屆賽事採取瑞士輪，從11月30日一路開打，經過一個月賽事，BMG最終闖進四強，成為GCS賽區僅存戰隊。但在一路上，BMG並沒有一路高歌，反倒有點「跌跌撞撞」，BMG曾被FS 4：0，就像倒吃甘蔗一樣越打越好，在進入四強的最後一場，以4：1送走越南最後希望SGP。

而這次BMG以相同陣容闖進4強，BMG教練恩天說，其實之前狀況沒有到特別好、也沒有特別不好，但開始慢慢找回狀況，找出屬於自己要打的東西，主要是因為meta不熟悉的緣故，他進一步說，RPL賽區對角色的理解很不一樣，花了滿久一段時間來研究這件事，有針對三支隊伍的習慣、版本去做一些分析，才幫助隊伍找回屬於自己的節奏；此外，其實在上次奪冠後，大家會出現「太想要做事」，但最後沒辦法達成一致，但再次經過半年磨練，已經朝著好的方向前進。

而再次面對在異地打線下賽，儘管這次主場的隊伍都被送下去，但要面對3隻泰國強隊，可愛也不擔心，他表示自己很享受線下賽的氣氛，喜歡那種「躁起來」的感覺，其他成員也比較喜歡有粉絲、觀眾到場注目的感覺，反倒不會擔心被觀眾的呼喊、現場的音響聲給影響。面對即將衝擊第四次世界冠軍，Neil則說，冠軍都是以前的事情，自己目標只會專注在接下來的比賽中，並不會去想太多其他的事情。

而聊到剩下三隊都是來自泰國RPL賽區的隊伍，團員們也口徑幾乎一致，都認為BAC（培根）是奪冠之路上的強敵，可愛說，BAC的默契特別好，冠俊也直呼「太強了真的打不贏」，但已經走到最後一哩路，目前團練時間也沒有拉到特別長，除了在28日要率先面對的選手EA以外，也會跟FS、BAC團練，一天維持在5小時左右的練習時間，最後面對一直路上一直都支持他們的粉絲，五位成員也都表示滿滿感謝，晏晏也難得開金口，在現場起哄下硬是要講到「30字感謝的話」，他也害羞說，謝謝大家支持，我們會繼續努力打到冠軍。

關鍵字：傳說對決

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