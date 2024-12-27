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專訪／傳奇落幕！Maple細數10年峽谷生涯：拼盡全力已無遺憾

記者楊智仁／專訪

「楓棠 17 歲，其他人洗洗睡」這句話彷彿許久不曾聽過，卻又感覺言猶在耳，「六次 LMS 冠軍、五次 PCS 冠軍、四次 MSI 四強、八次世界賽出戰、IEM 冠軍」，歲月抹不去黃熠棠 Maple 所創下的成就，如今這位台灣最傳奇《英雄聯盟》中路選手正式卸下戰袍，接受《ETtoday 遊戲雲》專訪時 Maple 回顧這些年峽谷生涯，「10 年來我用盡全力去拚…，感覺沒什麼遺憾了。」

▼Maple奮戰10年正式卸下職業戰袍。（圖／翻攝自lolesports、PSG FB）▲▼Maple回顧職業生涯。（圖／翻攝自lolesports、PSG FB）

2013 年「楓棠歲月」這個 ID 開始在台服高端闖出名號，隨後他加入橘子熊開始自己的職業生涯，出生於 1997 年的 Maple 展現初生之犢不畏虎霸氣，亮眼表現甚至出現「楓棠 17 歲，其他中路洗洗睡」台詞，這段時光 Maple 至今仍印象深刻，「國中畢業後就去打職業很緊張，不過心態很積極沒想太多，總而言之就是盡情表現自己，也謝謝家人們沒有反對我踏上職業的道路。」

來到 2015 年 Maple 繼續嶄露頭角，該年不僅與 FW 閃電狼出戰世界賽更闖進八強，締造 LMS 台港澳賽區首次也是唯一一次八強，Maple 自己很滿意 S5 發揮，「打 KOO Tigers 的勒布朗應該是生涯最印象深刻的比賽，憑藉著肌肉記憶去操作，剛好又打得不錯。」12/1/8 完美戰績，勒布朗神出鬼沒殺翻全場，也是從此時 Maple 開始讓世界記住他的名字。

▲▼Maple回顧職業生涯。（圖／翻攝自lolesports、PSG FB）

閃電狼可說是 Maple 生涯中最重要時期，2016 – 2018 年他與好友們捧起一座座 LMS 獎盃、闖進 MSI 四強、奪下 IEM 冠軍，卻也一次次在世界賽跌入深淵，對 Maple 來說這是個開心又難受的階段，「當時每個隊友都蠻有天賦的，大家年紀差不多很合得來，成績好當然開心，但開心背後卻也隱藏著許多壓力，我們早上 10 點進公司一路練到凌晨 3 點，比其他隊伍又多了幾個小時，世界賽期間又更高壓，我們練習絕對不比韓國隊少…，現在回想起來或許適當放鬆會有更好的結果。」

LPL、北美輾轉了幾個賽區後，2021 年 Maple 再度回到熟悉的地方，只要有他在就是冠軍的保障，說 Maple 是 PCS 法王絕不為過，比起華麗操作，Maple 認為溝通、大局觀才是自己的強項，「我腦海裡有自己理想的遊戲進程，然後中路又是很有話語權的路線，所以我會不斷與隊友溝通、和大家取到一個平衡，想辦法讓隊伍打得舒服，那自然成績就會好。」

▲▼Maple回顧職業生涯。（圖／翻攝自lolesports、PSG FB）

不知不覺奮鬥 10 年，傷痛是電競選手們避不開的狀況，「現在頸椎和眼睛都不太好，眼睛使用過度角膜炎，加上自己也打很久了，近年世界賽成績也沒什麼突破，10 年來我用盡全力去拚，感覺也沒什麼遺憾了，要說遺憾的話，可能就是沒有在世界賽正面單殺 Faker 吧。」雖然最後是笑著做結尾，但語氣中仍感受的到可惜，以及老將對世界賽的執著、渴望。如今楓棠已經 27 歲，伴隨著 PCS 結束，台灣傳奇中路的故事也劃下句點，新的世代還會有下個被稱為天才的選手出現嗎，誰又將接棒新賽區的王牌中路，時間會給出答案。

▲▼Maple回顧職業生涯。（圖／翻攝自lolesports、PSG FB）

關鍵字：英雄聯盟

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