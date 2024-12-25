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長青MMORPG《黑色沙漠》十年限免爽拿中　全新職業、情報公開

記者蘇晟彥／綜合報導

長青MMORPG《黑色沙漠》於近日舉辦10周年慶典，一口氣公佈新職業、未來更新方向等內容，更在Steam冬季特惠上開放限時免費領取，讓不少粉絲狂喜。此外，等待許久，珍艾碧絲日前終於公開新作《赤血沙漠》將在2025年Q4登場，故事從Kliff及「灰鬃團」的夥伴們在與宿敵「黑熊」的激戰中分離四散開始。

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在2014上市後，至今《黑色沙漠》仍受到不少玩家青睞，在日前宣布10周年相關慶祝活動，包含全新職業「神槍手」在24日已經同步於《黑色沙漠》及《黑色沙漠 MOBILE》推出，此外，在「Black Desert FESTA：A Decade of Adventures」也為冒險家帶來《黑色沙漠》未來更新方向，並一同慶祝全球營運10週年，在《黑色沙漠》中包含

．成長支援「季節伺服器」更新
．生活內容擴展與全新幻想馬「伏爾塔萊恩」
．PvP系統優化與Hardcore伺服器
．冬季活動與感恩獎勵

而在《黑色沙漠 MOBILE》則有

．全新戰鬥系統「阿圖納西溫」與「噩夢：特虛拉」
．更加強大的裝備與全新幻想馬「阿圖阿納特」
．節慶活動與暖心好禮

此外，為了慶祝10周年，官方也撒下重本，再度於Steam開放限時免費領取活動，將至 2025 年 1 月 7 日（二）02:00 截止。

關鍵字：黑色沙漠赤血沙漠

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