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「柯南、排球少年」動畫電影表現佳！東寶年度票房衝破900億

記者楊智仁／綜合報導

電影公司東寶日前舉行了2025年片單發表會，並透露2024年（2023年12月至2024年11月）年度票房預計將達到910億至920億日圓。東寶董事專務執行役員在發表會上提到，今年3月美國舉行的第96屆奧斯卡頒獎典禮上，《蒼鷺與少年》獲得了最佳動畫長片獎，《哥吉拉-1.0》則贏得視覺效果獎。

▼柯南、排球少年電影表現佳。（圖／翻攝自推特）▲▼柯南、排球少年。（圖／翻攝自推特）

此外，東寶共發行29部作品，加上TOHO NEXT發行的13部作品，總票房預計將突破910億至920億日圓，超越了2016年創下的歷史最高票房854億日圓（當年《你的名字》和《新·哥吉拉》大受歡迎）。東寶連續21年票房超過500億日圓，連續13年突破600億日圓，而突破900億日圓則是公司史上首次。

票房超過10億日圓的作品共有19部，其中6部超過50億日圓，包括《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》158.0億日圓、《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》116.4億日圓、《王者天下4：大將軍的歸來》80.3億日圓、《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》63.2億日圓等等，可以看出動畫電影表現相當亮眼。

東寶預計在明年發行27部作品，動畫方面，除了例行推出的《名偵探柯南》、《哆啦A夢》、《蠟筆小新》新作之外，還將推出《鬼滅之刃》、《鋼彈》、《鏈鋸人》等人氣作品。

關鍵字：柯南排球少年

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