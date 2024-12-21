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快訊／《拳上》開場狂暴互扁　6回合打滿⋯蹦闆扛「統神狠拳」贏了

記者蘇晟彥／台北報導

《拳上2024》主秀由統神、蹦闆開戰，賽前雙方唇槍舌戰，21日晚間正式在擂台上決一勝負。對此，一如賽前預測，統神必須正面尻到對手、蹦闆必須閃躲攻擊，雙方靠著「意志力」決勝，而統神完全如賽前自己嗆聲「絕對不會輸給蹦闆」，雙方一上場就是「瘋狂互揍」完全沒有要保留體力，超精彩過程讓底下觀眾興奮狂喊、贏得大家熱烈掌聲，最終雙方打好打滿，蹦闆以智取方式，面對統神的攻勢，拿下多數取分，贏得勝利。

▼統神、蹦闆一上場就瘋狂互毆。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 拳上2024-比賽。（圖／記者黃克翔攝）

賽前蹦闆原本爆料自己原先要「殺豬」，在開場時想要騎豬進場，但怕被動保團體抗議最後作罷，統神則說自己有小小表演，但自認沒有那麼有趣，還是把注意集中在賽場上。對此，蹦闆出動「兄弟陣」，由自家兄弟扛轎上陣，而統神則祭出「Legend never die」，搭配《英雄聯盟》神曲颯爽登場，由一群鮮肉抬上擂台。

開場雙方就激烈狠揍，以高張力攻擊蹦闆，完全不讓對方，而也如統神賽前預測，統神展開攻勢就將蹦闆壓在角落，蹦闆幾乎無力招架；第二回合由於統神全力進攻，在後面開始脫力，蹦闆也在防守中找空隙回拳，兩人都很明顯看出「體力開始耗盡」；到第三回合，雙方攻勢暫緩，統神左右勾拳狠揍蹦闆，但蹦闆仍以意志力，找到空檔就會回擊，讓台下觀眾看到激動狂喊。

在第四回合雙方再度把節奏放慢，等待對方出現破綻才出拳，但在接近結束前，統神發起一波超猛烈攻勢，狠狠揍到蹦闆身上，但蹦闆防守極佳，完全沒有要退，只要得分就會將距離拉開；最後一回合，雙方放手一搏，但蹦闆也以智取方式，即使面對統神量級壓制、猛烈轟擊，也沒有直接放棄，最終以些微差距及智取，拿下較多分數贏得本次《拳上2024》勝利。

▼賽前外界就預測「體力」是雙方的決勝點。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼拳上過磅記者會，亞洲統神與蹦闆賽前言語交鋒火藥味十足。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字：拳上蹦闆統神影音

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